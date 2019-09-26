С кем и о чем ведут диалог в Москве представители приднестровской делегации

С визитом в российскую столицу приднестровская делегация прибыла во главе с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

ТИРАСПОЛЬ, 26 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Во время визита в Москву приднестровская делегация во главе с лидером региона Вадимом Красносельским встретилась с российскими депутатами. В частности встречи прошли с зампредом Комитета ГД РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным и руководителем думской фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, основными темами дискуссий стали вопросы получения приднестровцами российского гражданства, использования на территории Приднестровья материнского капитала и применения приднестровскими россиянами полисов медицинского страхования РФ.

Российское гражданство для жителей региона

В разговоре с Константином Затулиным отмечалось, что взаимодействие с представителями Государственной Думы носит системный характер. Заинтересованность сторон в постоянном диалоге обусловлена фактом проживания в Приднестровье 220 тысяч граждан России.

По словам Вадима Красносельского, еще 150 тысяч приднестровцев имеют основания и в большинстве своем желание приобрести российское гражданство, но в силу обстоятельств были в предыдущие периоды вынуждены получить паспорт иных государств.

"Этот вопрос больше гуманитарный. Сейчас другое время, и надо принимать новые решения. Это было бы справедливо по отношению к нашим людям. Приднестровцы этого ждут", – отметил он.

Россия как гарант мира

С Сергеем Мироновым обсудили также тему переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем.

"Россия - гарант, одна из участниц формата, как и Украина. Надеюсь, что в результате переговоров будет дан импульс более активной работе в рамках переговорного процесса "5+2" и улучшению социально-экономической ситуации в Приднестровье", – отметил Миронов.

Дискутируя о приднестровско-российских связях, собеседники затронули и такие направления, как миротворчество, экономика, гуманитарная сфера и информационный сектор.

Встреча также состоялась на площадке Представительства Приднестровья в Москве с приднестровцами, проживающими или временно находящимися в России.

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