Опрос: какому геополитическому вектору отдают предпочтение граждане РМ

Против НАТО, но за экономическое сотрудничество – именно за это выступают граждане Молдовы, что и показало исследование.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Больше половины респондентов в случае возможного проведения референдума по вопросу вступления в Молдовы в Европейский союз или в Евразийский экономический союз, проголосовали бы "за". Об этом свидетельствуют данные опроса компании IMAS, представленные в четверг.

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В случае референдума по вопросу вступления в ЕС 58% опрошенных поддержали бы эту инициативу, а 28% проголосовали бы против. Если бы плебисцит был организован по теме вступления в ЕАЭС, то "за" проголосовал бы 51% респондентов, а против – 34%.

В то же время, категорически против вступления Молдовы в НАТО вступили 60% опрошенных. Исследование показало, что у этой инициативы сторонников намного меньше – всего 22% опрошенных.

Также 60% респондентов выступили против объединения Молдовы с Румынией.

А вот что касается сближения и сотрудничества республики с Россией, то подавляющее большинство тех, кто проголосовал в опросе, понимают важность этого взаимодействия. Так, 46% оценивают сотрудничество с Россией исключительно положительно, а еще 38% считают его необходимым для Молдовы.

"Весь опрос показал, что люди чувствуют некоторое сближение и сотрудничество Молдовы с Российской Федерацией", - сказал директор компании IMAS Дору Петруци.

Исследование проводилось с 7 по 22 сентября в 121 населенном пункте республики. Всего было опрошено 1500 человек старше 18 лет. Максимальная погрешность составляет 2,5%.

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