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Выборы, архивное фото.

Граждане Молдовы оценили, как пройдут местные выборы 20 октября

© Photo : Иван Стамов
Политика
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Согласно данным социологического исследования, проведенного компанией IMAS, на местных выборах 20 октября граждане нашей страны проявят большую избирательную активность.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. С 7 по 22 сентября в Молдове среди полутора тысяч граждан был проведен опрос общественного мнения "Социально-политический барометр", одной из целью которого было выяснение мнения граждан о грядущих всеобщих местных выборах, которые пройдут в республике 20 октября. Данные исследования представил генеральный директор компании IMAS Дору Петруци.

Местные выборы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно исследованию, на этих выборах граждане проявят высокую активность. Так, 67% опрошенных заявили, что однозначно пойдут на выборы примара и местного совета в своем населенном пункте. Возможно пойдут на выборы еще 17% опрошенных респондентов. О том, что они с малой долей вероятности примут участие в грядущем голосовании, заявили 8% опрошенных граждан. Вообще не явятся на выборы 6% респондентов. 

В целом же, опрошенные граждане в большинстве своем заявили, что местные выборы в Молдове пройдут прозрачно и с соблюдением всех необходимых законных норм, однако возможны и незначительные нарушения в процессе голосования.

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Однозначно заявили об открытости и правильности проведения наступающих выборов 37% респондентов, 30% заявили о том, что голосование пройдет с соблюдением демократических норм, однако возможны незначительные нарушения. Лишь 18 процентов подчеркнули, что на выборный процесс будет оказано политическое давление, а 15% и вовсе затруднились дать ответ на поставленный социологами вопрос.

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Теги:
муниципий Кишинев, политика, местные выборы, выборы


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