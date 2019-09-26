Был случай: как Ленуца Бургилэ пела в Кишиневе для Жака Ширака - архивное видео

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Президент Франции Жак Ширак посетил Молдову в сентябре 1998 года. Он был первым высокопоставленным европейским политиком, побывавшим в нашей стране.

Его визит состоялся всего лишь через несколько месяцев после создания первой демократической правящей коалиции – Альянса за демократию и реформы. После этого визита на рынке республики появились крупные французские инвесторы - Lafarge и Voxtel (ныне Orange).

Для почетного гостя на площади Великого национального собрания состоялся концерт. Французскому лидеру тогда очень понравилось выступление эстрадной певицы Ленуцы Бургилэ.

"Я никогда не забуду его глаза, улыбку и светлое лицо. Я подарила ему компакт-диск, но не знаю, попал ли он к нему в руки. Очень хотела увидеть его снова, но моя мечта не сбылась. Спустя много лет я узнала, что мое фото висит на стене в кабинета Жака Ширака. Выражаю искренние соболезнования семье и народу Франции", - рассказала Sputnik Ленуца Бургилэ, которая выступала перед Шираком.

Кстати, пела она для тогдашнего президента Франции на французском языке.

Ранее стало известно, что в Париже скончался бывший президент Франции Жак Ширак. Он умер на 87-м году жизни в кругу своей семьи.

Жак Ширак был главой Франции до 2007-го, выиграв вторые выборы в 2002-м.

Кстати, Ширак стал последним президентом с семилетним сроком и первым президентом, избранным на пять срок.

При Шираке Франция дистанцировалась от США.

После сложения полномочий Жак Ширак стал по праву и пожизненно членом Конституционного совета Франции, а начиная с 15 ноября участвовал в его заседаниях.

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