Президент Молдовы с трибуны ООН: республика будет дружить со всеми

Глава республики заявил, что является приверженцем концепции о создании Единой Европы - от Лиссабона до Владивостока.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках своего выступления на 74-й Генеральной ассамблее ООН заявил, что выступает за сбалансированный внешнеполитический курс республики.

По его мнению, основной задачей недавно сформированного в Молдове "парламентского большинства, поддерживаемого 80% населения страны, а также стратегическими партнерами на Западе и на Востоке, - создание единого правового демократического, нейтрального полиэтнического государства, в котором каждому жителю гарантировано достойное проживание и уверенность в завтрашнем дне".

Он отметил, что республика намерена дружить и взаимодействовать со всеми нашими партнерами.

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"Политика "или-или", которая в последние годы проводилась рядом крупных держав в отношении Республики Молдова, ясно показала свою ошибочность и ущербность. Являюсь приверженцем концепции о создании Единой Европы - от Лиссабона до Владивостока. И Молдова как европейское государство сыграет в этом процессе особую роль", - сказал он.

Молдавский президент еще раз подчеркнул, что как глава государства, является "активным сторонником сбалансированного внешнеполитического курса Молдовы, и готов всесторонне содействовать взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами-членами ООН", с которыми у республики установлены дипломатические отношения.

"Для молдавского народа, как и для народов других стран-членов ООН, мир – это главная ценность. Мы стремимся обеспечить мирное сосуществование со всеми своими соседями и партнерами по развитию. Мы намерены укреплять стабильность и безопасность Республики Молдова, сохранять закрепленный Конституцией статус постоянного нейтралитета нашего государства и добиваться его признания на международном уровне", - добавил он.

В этом контексте, как пояснил Додон, пример военного нейтралитета некоторых стран, в том числе, Австрии может быть использован как образец и в случае Республики Молдова.

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"В тоже время нейтралитет не означает изолирование. Молдова будет продолжать шаги по укреплению своего многостороннего сотрудничества с Россией, ЕС, США, своими соседями и другими странами", - сказал президент Молдовы.

По его мнению, залог успеха республики - продвижение концепции международного признания военного нейтралитета, параллельно с завершением вывоза и утилизации боеприпасов, оставшихся на территории Республики Молдова со времен бывшего СССР.

"По достижению окончательного политического урегулирования приднестровского конфликта отпадет необходимость в осуществлении нашей территории миротворческой миссии", - заключил он.

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