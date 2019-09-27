О чем говорили в Москве Козак и Красносельский

В правительстве России состоялась встреча лидера Приднестровья Вадима Красносельского и специального представителя президента РФ Дмитрия Козака.

ТИРАСПОЛЬ, 27 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В Москве прошла встреча лидера Приднестровья Вадима Красносельского и вице-премьера правительства России, специального представителя президента РФ Дмитрия Козака. Собеседники обратили внимание на возросшую интенсивность рабочих контактов, начало которым было положено в июне нынешнего года.

"Обсудили аспекты, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством, констатируя наметившийся в последние месяцы рост товарооборота между Приднестровьем и Россией. Говорили и о других направлениях взаимовыгодного двустороннего взаимодействия", - подчеркнули в пресс-службе приднестровского лидера.

Не остались без внимания ситуация в молдо-приднестровском урегулировании и состояние переговорного процесса. Участники встречи обсудили перспективы намеченного на 8-10 октября заседания формата "5+2", которое готовится к проведению в Братиславе.

На встрече собеседники подробно обсудили проблемные аспекты переговорной повестки и предложения приднестровской стороны, направленные в адрес межправительственной комиссии.