ООН должна сама решать, кто получит визу США - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко расценила ситуацию с невыдачей виз США членам российской делегации как "беспрецедентную и абсолютно неприемлемую", свидетельствующую о том, что "вседозволенность США перешла уже все границы".

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В ООН должны пересмотреть соглашение с США, чтобы получить право самостоятельно решать, какие национальные делегации и их члены должны получить американские визы для участия в мероприятиях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует РИА Новости.

Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

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"Это вызов ООН, и я надеюсь, что последует жесткая реакция. Возможно, ООН пора уточнить свое соглашение с США и предусмотреть положение, по которому состав делегаций определяет сама ООН, визирует их, пересылает в госдеп США, который уже технически проштамповывает визы. Не могут США решать, кому давать или не давать визы на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Мне кажется, именно так сейчас надо поставить вопрос и лишить США права влиять на состав национальных делегаций путем визовых манипуляций", - заявила Матвиенко.

Ситуацию с невыдачей виз США членам российской делегации спикер расценила как "беспрецедентную и абсолютно неприемлемую", свидетельствующую о том, что "вседозволенность США перешла уже все границы".

"Они грубо нарушили обязательства, взятые ими перед ООН, нарушили все мыслимые правила и нормы и это, конечно, было не техническим сбоем, а политическим решением", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер".

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Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, главы международных комитетов Совета Федерации и Госдумы Константин Косачев и Леонид Слуцкий, переводчики делегации.

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