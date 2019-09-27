Игорь Додон встретился Дэвидом Хейлом: о чем заявил президент Молдовы

Глава республики на встрече с заместителем госсекретаря США отметил важность проведения взвешенной внешней политики и сохранения нейтрального статуса Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, обсудив развитие двусторонних отношений и отметив их восходящую динамику.

"Констатировали активизацию стратегического диалога между Республикой Молдова и Соединенными Штатами благодаря внутреннему политическому консенсусу и поддержке со стороны внешних партнеров, включая США. Поблагодарил американское руководство за поддержку Молдовы, в том числе правящей коалиции", - написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи.

Глава республики подчеркнул важность сохранения парламентского большинства и правительства для восстановления демократических институтов и имплементации реформ, по которым власти взяли на себя обязательства.

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"Говоря о моем выступлении с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, отметил важность проведения взвешенной внешней политики и сохранения нейтрального статуса Республики Молдова", - заключил Додон.

Президент Молдовы находится с рабочим визитом в США.

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