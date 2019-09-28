Жизнь без неприкосновенности – насколько сложно молдавским депутатам

С ряда молдавских парламентариев большинством голосов их коллег была снята депутатская неприкосновенность, как это отражается на жизни тех, кто остался без прикрытия мандата – разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik, Андрей Петрик. Сразу с пяти молдавских парламентариев была снята депутатская неприкосновенность. Первым ее лишился Илан Шор – 15 августа нынешнего года.

За ним последовали его коллеги по фракции – Региона Апостолова и Марина Таубер, которые лишились парламентского иммунитета 16 сентября, когда 56 депутатов из правящего большинства ПСРМ-ACUM приняли соответствующее решение. 20 сентября неприкосновенности лишился и Петр Жардан – также представитель фракции партии "Шор".

За день до этого без депутатского иммунитета остался представитель фракции ДПМ Владимир Чеботарь. С требованием снять депутатскую неприкосновенность во всех пяти случаях выступил исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу, аргументировавший такой шаг доказательствами причастности вышеупомянутых депутатов к "краже века" и отмыванию денег, связанному с банковским скандалом.

Между тем, корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить – лишились ли каких-то привилегий парламентарии, оставшиеся без соответствующего иммунитета?

Если внимательно прочитать положения молдавского Закона о статусе депутата, то в главе II мы увидим статью: "Парламентский иммунитет имеет целью защитить депутата Парламента от судебного преследования и гарантировать ему свободу мысли и действий".

Соответственно, чтобы начать уголовное преследование в отношении депутата, его сначала лишают парламентской неприкосновенности. В доказательство тому еще одна статья из того же закона: "Депутат не может быть подвергнут задержанию, аресту или обыску, за исключением случаев, когда он застигнут на месте преступления либо привлечен к уголовной или административной ответственности, иначе как с предварительного согласия парламента, данного после заслушивания депутата".

Представление о задержании, аресте, обыске либо привлечении к уголовной или административной ответственности направляется председателю парламента генеральным прокурором, либо тем, кто временно исполняет его обязанности.

В свою очередь, председатель парламента на закрытом заседании информирует депутатов о требовании главы Генпрокуратуры и незамедлительно передает поступивший документ на рассмотрение Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, которая не позднее чем в 15-дневный срок устанавливает, имеются ли основания для снятия неприкосновенности.

Согласно положениям молдавского законодательства, уголовное дело в отношении депутата может быть возбуждено только генеральным прокурором (в текущей ситуации в Молдове – и.о. генпрокурора – ред.).

Если депутат застигнут на месте преступления, он может быть подвергнут задержанию дома в течение 24 часов только с предварительного согласия Генерального прокурора. Последний незамедлительно информирует о задержании депутата председателя парламента.

Если Парламент находит, что оснований для задержания нет, он незамедлительно принимает решение об отмене этой меры. Задержание, арест или обыск депутата при иных обстоятельствах или по иным причинам не допускаются.

В течение всего срока мандата депутат считается находящимся при исполнении обязанностей, вследствие чего любые агрессивные действия, направленные против него, приравниваются к оскорблению официального лица и наказываются в соответствии с предусмотренными за это санкциями.

Такой же правовой защитой пользуются члены семьи депутата - муж, жена, дети, родители - в случае, если агрессивные действия, направленные против них, преследуют цель оказать прямое давление на депутата в связи с исполнением им своего мандата.

Соответственно, депутат, лишенный иммунитета, не может рассчитывать на соответствующую защиту предусмотренных законом привилегий.

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