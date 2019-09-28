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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон отправится с визитом в Японию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Участие в церемонии интронизации нового императора Нарухито и встреча с гражданами - в повестке визита Игоря Додона в Японию.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправится с визитом в Японию. Об этом сообщили в посольстве РМ в Японии и Корее. 

Интронизация нового императора Японии Нарухито. Архивное фото
© AFP 2019 / STR
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Поездка запланирована на 21-24 октября. Глава государства примет участие в церемонии интронизации нового императора Нарухито. Он стал новым монархом Японии 1 мая. С того дня началась эра его правления, получившая название Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония". Церемония интронизации Нарухито изначально была запланирована на октябрь.

Кроме участия в этом мероприятии, Додон 23 октября встретится с членами молдавской общины в Японии.

В диппредставительстве объявили о том, что граждане Молдовы, которые хотят принять участие во встрече, должны зарегистрироваться, отправив письмо на электронный адрес tokyo@mfa.gov.md или позвонить по номеру +81 352251622. Необходимо сообщить свое имя и фамилию, электронную почту и контактный телефон. Зарегистрированные граждане получат приглашение.

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