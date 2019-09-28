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Президент Молдовы Игорь Додон в ООН

Додон назвал свой визит в США очень успешным

© REUTERS / LUCAS JACKSON
Политика
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Президент Молдовы Игорь Додон подвел итоги своего недельного визита в Соединенные Штаты Америки.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Завершающей встречей президента Молдовы Игоря Додона в Нью-Йорке стала дискуссия с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
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"Обсудили повестку двусторонних отношений между Республикой Молдова и ООН. Выразил Организации благодарность за реализацию множества проектов первостепенной важности для нашей страны в гуманитарной, социальной, образовательной, экологической и других сферах, в том числе в приднестровском регионе", - написал Додон в субботу на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства добавил, что, говоря о выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, "подчеркнул значимость информирования международного сообщества из первых уст о взвешенной внешней политике Республики Молдова и о конституционном статусе постоянного нейтралитета".

Кроме того, Додон пригласил Гутерреша совершить официальный визит в Молдову.

Президент Молдовы находился в Нью-Йорке с 22 сентября. В течение нескольких дней Додон участвовал в нескольких десятках встреч в двустороннем и многостороннем формате, в том числе с президентами семи государств (США, Турции, Румынии, Болгарии, Казахстана, Эстонии и Латвии), заместителем госсекретаря США, представителями еврейских организаций. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Президент Молдовы также выступил с речью на Политическом форуме по Задачам устойчивого развития и побеседовал с представителями молдавской диаспоры США.

"Завершился мой очень продуктивный официальный визит в Нью-Йорк. Ключевым событием стало мое выступление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где я изложил самые актуальные аспекты политической и социальной жизни в Республике Молдова. Считаю этот визит очень успешным, поскольку нам удалось обеспечить продвижение национальных интересов и устремлений Республики Молдова на международной арене", - написал Додон.

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