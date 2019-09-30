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Заседание ПАСЕ

В ПАСЕ обсудят молдавскую демократию

© Sputnik / Доминик Бутен
Политика
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Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается в понедельник в Страсбурге и продлится до 4 октября, в ней будет участвовать российская делегация.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik.  Главным событием сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы станут торжества по случаю 70-летней годовщины Совета Европы. Кроме того, к ассамблее впервые обратится новый генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с содокладчиками ПАСЕ по Молдове Эгидиусом Варейкисом и Маривонн Блондэн
© Photo: Dodon Igor
Содокладчики ПАСЕ в Молдове: о чем шла речь на встречах с руководством страны

В понедельник, как ожидается, спецдокладчик ПАСЕ Франк Швабе представит свой доклад о поездке в Россию, а во вторник запланировано выступление президента Франции Эммануэля Макрона.

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В российскую делегацию, которая отправится в этот раз в ПАСЕ, вошли 11 депутатов Госдумы, ее возглавит вице-спикер палаты Петр Толстой.

Григорий Ярыгин
© Photo: VK / Григорий Ярыгин
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Он рассказал журналистам, что на полях ассамблеи ожидаются двусторонние встречи с парламентариями из других стран, в частности Франции, Германии и Италии, а кроме того возможно общение с новым генсеком СЕ.

По словам главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, который также примет участие в работе ассамблеи, российская делегации готова полноценно работать на площадке ПАСЕ после своего июньского возвращения.

"Не ожидаем, что работа эта будет легкой. Уже в рамках текущей сессии поступил запрос в порядке проведения срочных дебатов "О нарушении демократических прав и подавлении мирных протестов в преддверии проведения выборов в Мосгордуму", - рассказал депутат.

На сайте ПАСЕ указывается, что в повестку включены доклады о функционировании демократических институтов в Молдове и Северной Македонии.

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