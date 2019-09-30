В ПАСЕ обсудят молдавскую демократию

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Главным событием сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы станут торжества по случаю 70-летней годовщины Совета Европы. Кроме того, к ассамблее впервые обратится новый генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.
В понедельник, как ожидается, спецдокладчик ПАСЕ Франк Швабе представит свой доклад о поездке в Россию, а во вторник запланировано выступление президента Франции Эммануэля Макрона.
Молдова в числе стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ>>>
В российскую делегацию, которая отправится в этот раз в ПАСЕ, вошли 11 депутатов Госдумы, ее возглавит вице-спикер палаты Петр Толстой.
Он рассказал журналистам, что на полях ассамблеи ожидаются двусторонние встречи с парламентариями из других стран, в частности Франции, Германии и Италии, а кроме того возможно общение с новым генсеком СЕ.
По словам главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, который также примет участие в работе ассамблеи, российская делегации готова полноценно работать на площадке ПАСЕ после своего июньского возвращения.
"Не ожидаем, что работа эта будет легкой. Уже в рамках текущей сессии поступил запрос в порядке проведения срочных дебатов "О нарушении демократических прав и подавлении мирных протестов в преддверии проведения выборов в Мосгордуму", - рассказал депутат.
На сайте ПАСЕ указывается, что в повестку включены доклады о функционировании демократических институтов в Молдове и Северной Македонии.
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