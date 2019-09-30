Додон: Молдова будет укреплять диалог с Китаем

Игорь Додон намерен отправиться с официальным визитом в Китай, с которым наша страна будет укреплять взаимодействие.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках встречи с послом Китайской Народной Республики в РМ Чжаном Инхуном отметил, что Молдова продолжит укреплять диалог с Китаем, как с одним из важнейших партнеров.

Как отметил глава государства на своей странице в соцсети Facebook, в ходе дискуссии с дипломатом обсуждались вопросы развития двусторонних отношений. Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения торгово-экономических связей.

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Додон обратил внимание, что в прошлом году был отмечен рост товарооборота между Молдовой и Китаем: в 2018 году объем составил 619 миллиона долларов, что на 18% больше показателя 2017 года.

"Особо отмечен рост экспорта молдавского вина, заслуженно пользующегося спросом на китайском рынке. Подтвердил намерение молдавской стороны укреплять диалог с Китаем, как с одним из важнейших партнеров Республики Молдова. В этом же контексте подчеркнул нашу решимость продолжать реализацию стратегии взвешенной внешней политики между Востоком и Западом", - написал Додон.

Кроме того, обсуждалась подготовка официального визита президент Молдовы в Китай в ближайшее время.

Глава государства также передал поздравление председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю отмечаемого 1 октября 70-летия со дня основания КНР, пожелав руководству и народу страны процветания и мира.

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