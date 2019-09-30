Додон выступит на расширенном заседании саммита ЕАЭС

Глава республики сообщил, что в рамках мероприятия также рассчитывает провести двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступит с речью на расширенном заседании саммита Евразийского экономического союза.

"Прибыл с однодневным рабочим визитом в Ереван, где пройдет очередное заседание Высшего совета Евразийского экономического союза. В качестве президента страны-наблюдателя выступлю с речью на расширенном заседании саммита, "на полях" мероприятия проведу двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что на саммите примут участие главы всех стран-членов Евразийского экономического союза: президент Российской Федерации Владимир Путин, Республики Беларусь - Александр Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, а также премьер Армении Никол Пашинян.

Кроме того, по словам Додона, в Ереван прибудут президент Ирана Хасан Рухани и премьер Сингапура Ли Сяньлун, с которым будет подписано соглашение о создании Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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Уникальный шанс для Молдовы

Недавно в столице Казахстана прошло совещание председателей парламентов стран Евразии. На встрече в качестве гостьи побывала и спикер молдавского законодательного собрания Зинаида Гречаная. Она также высказала заинтересованность Кишинева в сотрудничестве с ЕАЭС.

Спикер отметила, что уникальное географическое положение позволяет республике поддерживать взаимовыгодные связи, как со всеми государствами Евразийского континента, так и Европы.

"Планомерно работая над подлинным превращением Молдовы в своеобразный мост между Востоком и Западом", - подчеркнула она.

Спикер заверила, что власти Молдовы будут "целенаправленно формировать условия для создания современной страны - открытой и привлекательной со всех точек зрения".

Кишиневский политолог Борис Шаповалов, выступая в эфире Sputnik Молдова выразил мнение, что у Молдовы есть экономическая потребность в сотрудничестве со странами ЕАЭС.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на подписанное в 2014 году соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом, молдавская сельхозпродукция не смогла завоевать европейский рынок. Более перспективным в этом плане выглядит рынок ЕАЭС.

Что касается сотрудничества со странами ЕАЭС, то Молдова в нем кровно заинтересована, потому что это всегда был основной рынок сбыта прежде всего сельхозпродукции из нашей страны", - отметил Шаповалов.

Еще два года назад, в апреле 2017-го президент Молдовы Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве республики с ЕАЭС, а в мае 2018-го страна получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

Недавний социологический опрос продемонстрировал, что идея евразийской интеграции может привлекательна для жителей Молдовы. По крайней мере негативного настроя не наблюдается. Больше половины респондентов в случае возможного проведения референдума по вопросу вступления Молдовы в Европейский союз или в Евразийский экономический союз, проголосовали бы "за".

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