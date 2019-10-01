Встречи Додона в рамках саммита ЕАЭС: с кем и о чем говорил президент Молдовы

Глава республики рассказал, с кем успел встретиться перед началом саммита Евразийского экономического союза, и какие темы поднял в разговорах с первыми лицами.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел ряд встреч перед началом работы саммита Евразийского экономического союза в Ереване.

Отношения Молдовы с Арменией

У главы республики состоялась беседа с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

"Обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес. Было отмечено активное взаимодействие двух стран на уровне политического руководства - за последние два года это третий приезд главы молдавского государства в Армению после официального визита в ноябре 2017 года и участия в саммите Франкофонии в октябре 2018-го", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Молдавский президент поблагодарил руководство Армении за поддержку республики при получении статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года.

"Активизация диалога имеет место и на дипломатическом уровне: в 2017 году в Кишиневе открылось посольство Армении, а в сентябре 2019-го в Ереване начало работу почетное консульство Молдовы", - добавил Додон.

Глава республики подчеркнул, что у двух стран есть широкие возможности для взаимодействия в экономической, культурной и гуманитарной сфере, особенно при наличии армянской общины Молдовы, способствующей укреплению двусторонних отношений.

"В контексте торгово-экономических отношений указали на недостаточную реализацию имеющегося потенциала и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, в том числе по линии торгово-промышленных палат и деловых кругов. При этом была выражена готовность возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал он.

Додон пригласил Пашиняна совершить официальный визит в Республику Молдова в марте 2020 года.

Отношения Молдовы с Кыргызстаном

Также президент республики провел встречу с лидером Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

"Обсудили различные вопросы двусторонних отношений, констатировали активное взаимодействие Молдовы и Кыргызстана на уровне глав государств и на международных площадках, таких как СНГ и ЕАЭС. В связи с этим напомнил, что сотрудничество нашей страны с Евразийским экономическим союзом началось именно на саммите в Бишкеке в апреле 2017 года", - отметил Додон.

В контексте, по его словам, торгово-экономических связей пришли к единому мнению о необходимости их активизации ввиду недостаточной реализации потенциала.

"При этом Кыргызстан заинтересован в импорте молдавских товаров, прежде всего аграрной продукции, а Кишиневу интересен опыт Бишкека в работе с Евразийским фондом стабилизации и развития", - сказал молдавский президент.

Додон отметил, что Молдова и Кыргызстан считают важным укрепить диалог на уровне исполнительной и законодательной власти, а также возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Главы государств обменялись приглашениями посетить с официальными визитами Кишинев и Бишкек.

Саммит ЕАЭС в Ереване

Президент Молдовы выступит с речью на расширенном заседании саммита Евразийского экономического союза.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK