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Заседание Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване.

Додон выступил на заседании Евразийского экономического совета - видео

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (106)
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Глава республики рассказал, что для Молдовы участие в новых интеграционных проектах, таких как ЕАЭС, является приоритетом и хорошей возможностью разнообразить свои экономические связи, а также рынки экспорта товаров и услуг.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета. Он отметил, что получение страной статуса наблюдателя в ЕАЭС благоприятно сказалось на экспорте отечественных товаров на рынок России, Республики Беларусь и других стран объединения.

"Для Молдовы участие в новых интеграционных проектах, таких как ЕАЭС, является приоритетом и хорошей возможностью разнообразить свои экономические связи и рынки экспорта товаров и услуг", - сказал Додон.

Европа от Лиссабона до Владивостока

По словам президента Молдовы, у республики есть опыт, который может быть интересен и странам-членам ЕАЭС. "Уже пять лет в Молдове внедряют соглашение о свободной торговле с ЕС, причем это происходит одновременно с существующими соглашениями о свободной торговле с странами СНГ, балканскими странами и Турцией. Мы можем поделиться этим непростым, но ценным опытом", - отметил глава республики.

Прибытие делегаций участников ЕАЭС в Ереван
© Sputnik / ASATUR YESAYANTS
Саммит ЕАЭС в Ереване - Молдова наблюдает

Он выразил надежду, что рано или поздно начнутся переговоры между ЕАЭС и ЕС по созданию большой зоны свободной торговли между этими крупными международными организациями. Додон поблагодарил, руководство Евразийской комиссии и бывшего министра по интеграции и макроэкономике, ныне занимающую должность гендиректора отделения ООН в Женеве Татьяну Валовую, которая очень взвешенно и прагматично продвигала идею единого экономического пространства большой Евразии. 

"Мы поддерживаем идею заключения такого соглашения, что стало бы серьезным прорывом в продвижении концепции создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Молдова - европейское государство, которое географически и геополитически находится в центре этих процессов", - добавил Додон.

Дружба со всеми

Президент Молдовы Игорь Додон
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
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После смены в Молдове власти в июне этого года, как считает президент республики, "созданы благоприятные внутриполитические условия для продвижения реальных экономических и структурных реформ, продвижения взвешенной внешней политики".

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"Мы будем сотрудничать и развивать взаимовыгодные отношения со всеми нашими партнерами как с Запада, так и с Востока, исходя из наших национальных интересов, и не намерены участвовать в геополитических баталиях на стороне одних против других", - подчеркнул он.

Додон выразил намерение более тесно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией и с ее рабочими органами, более масштабно реализовывать повестку сотрудничества с ЕАЭС и пользоваться всеми возможностями углубления сотрудничества, которые предоставляет Молдове статус страны-наблюдателя.

На пути в Евразийский банк развития

Президент Молдовы рассказал о планах изучить возможности участия республики в Евразийском банке развития.

"Мы понимаем экономическую выгоду, которую может получить Молдова вследствие присоединения к деятельности Евразийского банка развития. Это не только внедрение новых и стратегически важных инвестиционных проектов на территории нашей страны, но и реализация совместных проектов со странами ЕАЭС", - отметил глава республики.

Он считает, что детальное изучение деятельности этой структуры и встречи с ее руководством позволят определить приоритетные для Молдовы инвестиционные проекты и продвинуть идею участия республики в Евразийском банке развития.

Постпред в Евразийской экономической комиссии

Вероника Никишина
© Sputnik / Нина Зотина
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Додон сообщил, что также в планы руководства республики входит решение вопроса о постоянном представителе Молдовы в Евразийской экономической комиссии. По его мнению, это позволит поддерживать тесные контакты с Комиссией, оперативно получать информацию, связанную с развитием торгово-экономического взаимодействия, таможенного, технического, санитарного и иного регулирования.

"Более того, Молдова сможет установить более конструктивный диалог со странами-членами Евразийского экономического союза, чтобы расширить торговое, инвестиционное, технологическое сотрудничество", - заявил президент республики. 

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Дела торговые

Вероника Никишина
© Sputnik / Евгений Биятов
В ЕАЭС готовы к формированию новых торговых режимов с отдельными странами
Додон также прокомментировал торгово-экономические отношения между Молдовой и странами Евразийского экономического союза. Он отметил, что в целом сохраняется положительная динамика в торговле Молдовы с государствами-членами ЕАЭС.

"В прошлом году товарооборот увеличился на 10%, за январь-июль текущего года он вырос на 6%. Молдове есть что предложить рынкам стран Евразийского союза, и над этим вопросом мы работаем", - сказал глава республики.

Готовность Кишинева

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Алексей Никольский
Встречи Додона в рамках саммита ЕАЭС: с кем и о чем говорил президент Молдовы
Президент Молдовы напомнил, что на предыдущем заседании Высшего евразийского экономического совета он выступил с предложением проводить различные мероприятия в республике. Он отметил готовность технически обеспечить работу выездных заседаний Общественных приемных Евразийской экономической комиссии и Консультативных комитетов в Кишиневе.

"Также готовы принять участников разных деловых мероприятий, форумов. Все это будет содействовать популяризации деятельности Евразийского экономического союза в Молдове, ознакомлению граждан страны и отечественного бизнеса с процессами евразийской интеграции. Наше предложение остается в силе – Кишинев ждет гостей из Евразийской экономической комиссии и стран Союза", - заключил Додон.

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Евразийский экономический союз— международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (106)

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