Кадровые перестановки: правительство Молдовы утвердило ряд отставок и назначений

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Члены правительства на заседании в среду утвердили ряд кадровых перестановок.
Так, Александр Дубэларь и Серджиу Берчиу назначены госсекретарями министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
"Александр Дубэларь – профессионал в санитарно-ветеринарной области и, в частности, в фитосанитарной. Он работал в различных структурах центральной и местной публичной администрации. Получил специализированное образование в Молдове и Румынии", - сказала глава профильного ведомства Джорджетта Минку.
По ее словам, у него 20-летний стаж работы в этой области.
Герчиу до настоящего момента работал в министерстве сельского хозяйства. Теперь он будет госсекретарем, который ответственен за региональное развитие и устойчивое развитие в области сельского хозяйства.
"Это ответственный человек. У него большой опыт работы в центральной публичной власти – МВД, госканцелярии", - добавила министр.
По решению правительства Николай Рэдицэ возглавил Агентства межэтнических отношений. С 2008 года по настоящее время он занимал пост исполнительного директора национального центра ромов. Был членом комитета при офисе омбудсмена по защите прав человека. Работал в Хельсинки в комитете по защите прав человека. У него юридическое образование.
В отставку отправлен Ион Тома, который занимал пост вице-директора Национального агентства продовольственной безопасности.
Процедур проверки перед принятием решения кабмина пройдет вице-директор Агентства "Moldsilva" Ион Платон.
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