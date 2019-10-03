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Федерика Могерини

Сегодня в Кишинев прибывает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини

© Sputnik / Артем Житенев
Политика
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Европейский чиновник обсудит с высшим руководством страны вопросы реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, расследования случаев банковского мошенничества.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини прибудет в четверг, 3 октября, в Кишинев. Нашу страну она посетит с официальным визитом, встретится с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Основной темой переговоров станет реализация правительственной программы реформ.

"Будут обсуждаться вопросы реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, расследования случаев банковского мошенничества, а также вопросы экономического развития и улучшения делового климата. Также будет поднята тема предстоящих 20 октября местных выборов", - говорится в сообщении для прессы Еврокомиссии.

В ноябре 2018 года ЕС принял решение о приостановке макрофинансовой помощи Молдове до тех пор, пока она не продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией.

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Теги:
Федерика Могерини


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