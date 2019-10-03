Додон: Молдова уделяет особое внимание развитию дружеских связей с Германией

Игорь Додон выразил признательность за поддержку, которую оказывает Германия в процессе модернизации Молдовы и укрепления демократических институтов.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера с Днем германского единства. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Высоко оценил неоспоримые достижения немецкой нации в комплексных усилиях по объединению страны как с социально-экономической точки зрения, так и в плане объединения инфраструктуры. Молдова уделяет особое внимание развитию и углублению дружеских отношений с Германией", - отметил Додон.

По словам главы государства, "народ Молдовы признателен за поддержку, которая оказывается стране Федеративной Республикой Германия в процессе модернизации страны и укрепления демократических институтов".

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