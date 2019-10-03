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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини

Могерини рассказала, как видит решение приднестровского вопроса

© Sputnik / Артем Житенев
Политика
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Еврочиновница отметила прогресс в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию в формате "5+2".

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, находящаяся с визитом в Молдове, рассказала о том, как может быть решен приднестровский вопрос.

"Наша позиция остается неизменной в том, что касается поддержки независимости и территориальной целостности Молдовы с особым статусом для Приднестровья в рамках международно признанных границ Республики Молдова", - заявила Могерини на пресс-конференции по итогам встречи с молдавским премьером Майей Санду.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы озвучил свою позицию по решению приднестровского вопроса

По ее словам, отмечен прогресс в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", "который должен быть консолидирован в рамках нового раунда обсуждений в Словакии на следующей неделе".

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Глава правительства республики озвучила свою позицию с точки зрения премьера, лидера партии PAS и представителя блока ACUM.

"Мы против федерализации. Этот подход, касающийся особого статуса, означает другое, по нашему мнению. Можем обсуждать более точечно те аспекты, которые должны быть разработаны. Не считаем, что федерализация станет проектом решения приднестровского вопроса", - сказала Санду.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров намечен на 8-10 октября заседания формата "5+2", которое готовится к проведению в Братиславе.

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Теги:
Федерика Могерини


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