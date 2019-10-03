Могерини прокомментировала намеченные на 20 октября выборы в Молдове

Еврочиновница отметила, что предстоящие в республике выборы станут первым электоральным тестом с начала работы нового правительства Молдовы.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, находящаяся с визитом в Молдове, отметила, что Европейский союз будет пристально следить за выборами в республике, которые намечены на 20 октября.

"Как и всегда, ЕС будет очень внимательно мониторить ситуацию, результаты и ход кампании", - сказала Могерини.

По ее мнению, намеченные на 20 октября выборы станут первым электоральным тестом с начала работы нового правительства Молдовы.

"Поэтому он будет осмыслен не только со стороны Европейского союза, но и, думаю, всего мирового сообщества. Как и тест, который продемонстрирует, в какой степени электоральный процесс будет соответствовать международным стандартам", - сказала она.

Молдавский премьер отметила, что сегодня подписан план действий, который запрещает использование в кампании незаконных денег, а также подарков для покупки голосов.

Санду: правительство Молдовы должно хорошо подготовиться к местным выборам>>>

"Для кандидатов, которые не совершили какое-либо коррупционное действие, не может появиться каких-то препятствий. Будем делать все, что в наших силах, чтобы эти выборы были свободными и корректными", - отметила Санду.

По итогам всеобщих местных выборов, намеченные в Молдове 20 октября, должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

Коалиция не распадется из-за местных выборов - мнение эксперта>>>

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

Также 20 октября состоятся новые парламентские выборы в некоторых одномандатных избирательных округах.

Всего 20 октября этого года в четырех одномандатных избирательных округах пройдут новые парламентские выборы - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы.

В 17-м округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк.

Однако 30 июля законодательное собрание приняло к сведению заявление о том, что он сдает мандат депутата. В конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

В 33-м округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел и объявивший о том, что баллотируется в примары Кишинева.

Дело "пахнет" миллионами - сколько потратят на местные выборы в Молдове>>>

Избранный по одномандатному округу №48 (Слободзея, Тирасполь и Бендеры) независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

По 50-му округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которую позже утвердили в должности премьер-министра.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK