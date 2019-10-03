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Министерство иностранных дел Приднестровья

Глава миссии ОБСЕ в Молдове снова посетил Приднестровье

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (218)
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В свой визит Клаус Нойкирх встретился в очередной раз с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 3 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья состоялась встреча главы министерства Виталия Игнатьева с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Дипломаты обсудили текущую ситуацию в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем.

"В частности, дипломаты детально рассмотрели ряд актуальных социально-экономических вопросов, которые планируется обсудить в рамках предстоящего в Братиславе заседания "Постоянного совещания…" – в формате "5+2", - отметили в ведомстве.

На встрече Виталий Игнатьев положительно оценил динамику взаимодействия с миссией ОБСЕ в Молдове.

Приднестровский Республиканский банк
© Sputnik / Irina Leahova
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"Было бы приятно, если бы с молдавскими коллегами мы работали в столь же интенсивном режиме. Но иногда челночные усилия являются не менее эффективными, чем прямые контакты", – акцентировал внимание Игнатьев.

Во встрече также приняли участие заместитель главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Александр Стецюк и посол по особым поручениям в ранге замглавы ведомства Руслан Слободенюк.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (218)

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Теги:
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