Додон встретился с Могерини: что сообщил президент гостье

Глава республики заявил о намерении подписать в ближайшие дни указ о вручении Могерини высокой госнаграды, он также пояснил свое решение.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини. Глава республики сообщил, что решил подписать в ближайшие дни указ о вручении ей высокой государственной награды страны.

Глава европейской дипломатии находится с визитом в Кишиневе перед завершением ее пятилетнего пребывания в должности.

"Поблагодарил в ее лице руководство Евросоюза за постоянную всестороннюю помощь Республике Молдова, особенно в последние годы. Вместе с тем, выразил ЕС признательность за поддержку мирного перехода власти нынешним летом и солидарность с парламентским большинством и правительством нашей страны в усилиях по осуществлению важнейших реформ и дальнейшей имплементации соглашения об ассоциации РМ-ЕС", - написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи.

По его словам, Могерини выразила признательность президенту Молдовы за открытый прагматичный диалог с европейскими структурами.

"Пришли к единому мнению о необходимости продолжения стратегического партнерства Молдовы и Евросоюза при новом составе Европейской комиссии, который вступит в должность 1 ноября этого года", - сказал Додон.

Он отметил, что в завершение встречи сообщил Могерини о своем решении "подписать в ближайшие дни указ о вручении ей высокой государственной награды Республики Молдова в связи с завершением ее пребывания на посту Верховного представителя ЕС и в знак высокой оценки ее существенного вклада в развитие и укрепление отношений между ЕС и РМ".

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