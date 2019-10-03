Громкие заявления Могерини в Кишиневе и орден от президента Молдовы

Прощальные встречи Могерини в Кишиневе: о чем говорила глава евродипломатии с руководством Молдовы, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетила Молдову с официальным визитом. Это поездка стала прощальной, так как вскоре еврочиновница завершает свой мандат на посту главы европейской дипломатии. С 1 ноября 2019 года эти полномочия перейдут к нынешнему министру иностранных дел Испании Жозепу Боррелю.

Собирается ли Могерини замолвить за Молдову словечко при передаче дел своему преемнику, остается риторическим вопросом. А пока предлагаем ознакомиться с самыми яркими заявлениями гостьи в Кишиневе.

Свой визит Могерини начала со встречи с молдавским премьером Майе Санду, по итогам которой состоялась совместная пресс-конференция.

© Sputnik / Miroslav Rotari Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и молдавский премьер Майя Санду

Глава европейской дипломатии начала свой спич с того, что ее визит в Кишинев говорит о том значении, которое ЕС придает партнерству с Молдовой.

"Мой визит является сигналом перезапуска отношений между Молдовой и Европейским союзом. Сегодня мы видим положительные изменения в республике, над которыми мы вместе работали. Мы чувствуем ответственность за поддержку Молдовы не только финансово, политически, но и с помощью очень четких и видимых сигналов", - сказала еврочиновница.

Она добавила, что Европейский союз продолжит оказывать помощь в реализации программы реформ и может увеличить финансовую поддержку, предоставляемую нашей стране. Впрочем, понятно, что просто так ЕС Молдове деньги выдавать не будет, - надо строго следовать советам европейских чиновников.

Пути решения приднестровского вопроса

Отдельно Могерини коснулась темы приднестровского урегулирования, четко обозначив подход Евросоюза к этому вопросу.

"Наша позиция остается неизменной в том, что касается поддержки независимости и территориальной целостности Молдовы с особым статусом для Приднестровья в рамках международно признанных границ Республики Молдова", - заявила Могерини.

Она обратила внимание на прогресс в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", "который должен быть консолидирован в рамках нового раунда обсуждений в Словакии на следующей неделе. Переговоры намечены на 8-10 октября.

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Санду же озвучила свою позицию в качестве премьера, лидера партии PAS и представителя блока ACUM. "Мы против федерализации. Этот подход, касающийся особого статуса, означает другое, по нашему мнению. Можем обсуждать более точечно те аспекты, которые должны быть разработаны. Не считаем, что федерализация станет проектом решения приднестровского вопроса", - сказала Санду.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров намечен на 8-10 октября в Братиславе.

Гагаузия во взаимоотношениях Молдовы с ЕС

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах на расширенной встрече руководства Молдовы с Могерини подняла вопросы о необходимости конституционного закрепления полномочий автономии.

Влах заявила, что в последние годы тема Гагаузии стала неотъемлемой частью повестки взаимоотношений Молдовы с ЕС. Она напомнила о важных проектах, в рамках которых автономия получала от Евросоюза финансовую и экспертную поддержку, в частности, при создании совместной рабочей группы депутатов парламента и Народного собрания.

Говоря о развитии автономии, башкан подчеркнула важность полного соблюдения закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)", для чего важно закрепить его положения на уровне Конституции.

"Без этого процесс создания функциональной модели Гагаузской автономии трудно считать завершенным", - заявила Влах.

По ее словам, данная проблема подробно изложена в специальном мнении Венецианской комиссии об изменениях и дополнениях к Конституции Республики Молдова от 8 марта 2002 года.

Влах отметила важность продолжения совместных проектов. "Приоритетными направлениями для нас остаются экспертная поддержка Гагаузии, внимание наших европейских партнёров к проблеме функциональности автономии и поддержка Евросоюзом наших усилий по развитию экономики региона", - заключила башкан.

Предстоящие выборы

Также Могерини отметила, что Европейский союз будет внимательно отслеживать ситуацию, результаты выборов, которые намечены в Молдове на 20 октября, и ход кампании.

По ее мнению, грядущие в республике выборы станут первым электоральным тестом с начала работы нового правительства Молдовы.

В Молдове 20 октября пройдут всеобщие местные выборы, в рамках которых должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских. В этот же день состоятся новые парламентские выборы в четырех одномандатных избирательных округах.

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Орден от президента Молдовы

Глава республики Игорь Додон вручил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини "Орден Почета". Торжественная церемония прошла в четверг в администрации главы республики.

"Сегодня указом президента Молдовы в знак глубокой признательности за существенное содействие развитию и укреплению дружеских партнерских отношений между республикой и Евросоюзом вручил верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Федерике Могерини государственную награду "Орден Почета", - отметил Додон в Facebook.

В беседе с главой европейской дипломатии Додон отметил, что стороны "пришли к единому мнению о необходимости продолжения стратегического партнерства Молдовы и Евросоюза при новом составе Европейской комиссии, который вступит в должность 1 ноября этого года".

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