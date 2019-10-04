Додон рассказал, что произойдет, если коалиция ПСРМ-ACUM развалится

Глава республики также оценил действия правительства и парламентского большинства за первые 100 дней их работы.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон уверен, что в парламенте нынешнего созыва не может быть других коалиций кроме как между социалистами и блоком ACUM. Иначе, как считает глава республики, страну ждут досрочные выборы.

"Не хочу досрочных выборов. Считаю, что или мы идем по такой же формуле как сейчас и будем делать конкретные вещи для людей, или идем на досрочные выборы. Каких-либо других коалиций в нынешнем парламенте не может быть", - сказал Додон в эфире одного из местных телеканалов.

Против досрочных выборов выступает и большинство жителей Молдовы. Это подтверждают данные социологических опросов.

Первые 100 дней правительства

Глава республики также оценил действия правительства и парламентского большинства за 100 дней их работы.

"Что касается выполнения обещаний, то надо признать, что не все внедрено. По некоторым аспектам нынешнее правительство и парламентское большинство не довело дело до конца. В последнее время активизировались, если мы говорим о работе прокуратуры и некоторым реформам", - отметил он.

Глава республики еще раз отметил, что поддерживает реформы, но ждет конкретных результатов – по зарплатам, пенсиям, решению проблем с дорогами, обеспечением канализацией, снижением тарифов.

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"По этим направлениям, к сожалению, больших результатов к данному этапу нет. Давайте говорить прямо. Некоторые в правительстве обижаются, что я критикую… Мы продолжаем сохранять и поддерживать парламентское большинство, не требуем отставок министр. Не требовали, хотя 2-3 должны уйти оттуда… Мы критикуем, чтобы поняли, что надо заниматься делом. Если можете делать работу - делайте, если нет, то предлагайте других министров", - сказал Додон.

Говоря о достижениях правительства под руководством Майи Санду и парламентского большинства президент выделил вывод некоторых государственных ведомств из-под влияния олигархов.

"Это общее достижение. Второе важное достижение кабмина и парламентского большинства, но, возможно, в первую очередь, правительства – это восстановление отношений с внешними партнерами. Речь идет об отношениях с финансовыми партнерами… Третье – внутренняя социальная, бюджетная стабильность", - отметил глава республики.

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Политические изменения в Молдове

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

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