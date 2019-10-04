У фракции Демпартии в парламенте - новое руководство

Демократы, которым принадлежит 29 кресел в 101-местном парламенте, объявили о смене главы и вице-председателя фракции.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. У фракции Демократической партии Молдовы в парламенте сменилось руководство. Об этом объявил демократ Дмитрий Дьяков на заседании законодательного органа в пятницу, сообщает sputnik.md.

"Покинул пост председателя фракции", - отметил Дьяков.

По его словам, главой фракции демократов избран экс-премьер Павел Филип.

На этом изменения не закончились. Вместо Владимира Чеботаря, с которого ранее сняли депутатский иммунитет, вице-председателем фракции Демпартии стал Дмитрий Дьяков.

Секретарем фракции демократов остался Сергей Сырбу.

Фракции демократов принадлежит 29 мест в 101-местном парламенте. По итогам выборов в высший законодательный орган страны, которые состоялись 24 февраля этого года, ДПМ досталось 30 депутатских мандатов. Однако в июле демократ Владимир Плахотнюк объявил об отказе от мандата парламентария. Он был избрал депутатов в 17-м избирательном округе. Таким образом, в этом округе 20 октября состоятся новые парламентские выборы.

К слову, в конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

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