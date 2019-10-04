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Венецианская комиссия даст оценку реформе юстиции в Молдове

© Depositphotos/ JanPietruszka
Политика
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Молдавскую судебную систему сотрясают скандалы, 11 октября будет оглашено решение Венецианской комиссии по проекту реформирования юстиции.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. К проекту реформирования молдавской юстиции у Венецианской комиссии есть некоторые вопросы, об этом рассказал президент Молдовы.

"Я понимаю, что есть некоторые вопросы. У нас есть политическая воля двигаться дальше", - заявил Игорь Додон.

По его словам, в отношении реформы прокуратуры, которая уже началась, есть некоторые проблемы конституционности.

© Depositphotos/ JanPietruszka
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"Но я думаю, что мы сможем преодолеть их, потому что надо менять многие вещи в прокуратуре. Там идет саботаж", - отметил президент.

Венецианская комиссия включила в повестку дня проект реформы Высшей судебной палаты, представленный министерством юстиции.

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Проект предлагает сократить число судей с 33 до 17. Работающие в нем судьи должны пройти оценку независимой комиссии, куда войдут европейские эксперты.

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Теги:
скандалы, юстиция


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