17:15 07 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.71
  • RUB0.27
  • RON4.10
  • UAH0.72
Поиск
Город Тирасполь

В Приднестровье рассказали о повестке на переговорах в Братиславе

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (36)
3401

Приднестровская сторона обозначила те проблемные темы, которые намерена обсуждать на предстоящем в столице Словакии заседании в международном формате "5+2".

ТИРАСПОЛЬ, 7 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровская сторона на предстоящих переговорах в Братиславе намерена озвучить инициативу о проведении международными экспертами независимого аудита в банковском секторе. Вопросы, которые будут подняты Приднестровьем на этом заседании, обсудили лидер региона Вадим Красносельский и глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев.  

"Проведение независимого аудита в банковском секторе необходимо для того, чтобы снять и не допускать впредь голословных обвинений в адрес приднестровских предпринимателей в "отмывании" денежных средств и финансировании терроризма", - подчеркнул Красносельский.

Социально-гуманитарная повестка
Министерство иностранных дел Приднестровья
© Sputnik / Irina Leahova
Глава миссии ОБСЕ в Молдове снова посетил Приднестровье

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, приднестровская сторона в переговорах надеется на то, что диалог будет проходить в рамках социально-гуманитарной повестки – так, как говорят все участники переговорного процесса.

"Никакие другие вопросы, которые не имеют отношения к формату "5+2", обсуждаться не будут. Надеемся, что молдавская сторона также будет выполнять данные договоренности. Также рассчитываем, что нам удастся согласовать дату следующего заседания в формате "5+2", которое мы ожидаем в начале следующего года", – отметил Игнатьев.

О ранее достигнутых договоренностях

По его словам, повестка построена из нескольких блоков.

CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
О чем говорили в Москве Козак и Красносельский

Основное внимание уделено исполнению ранее достигнутых договоренностей в рамках пакета "Берлин плюс". Будут обсуждены такие актуальные для Приднестровья вопросы, как телекоммуникации, проблема закрытия уголовных дел, вопросы участия приднестровского автотранспорта в международном движении.

Приднестровские дипломаты также намерены обсуждать проблематику запрета на импорт топлива, ГСМ по северному участку железной дороги, а также вопросы, связанные с апостилированием дипломов, поскольку этот механизм не в полной мере работает и не во всех государствах.

"Будем обсуждать перспективу полноценного использования моста через реку Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй. Техническая оценка состояния моста была проведена, но результаты пока отсутствуют, и нам необходимо понимать, с какого момента данный объект заработает в полную силу", – подчеркнул Игнатьев.

Импорт лекарств

Еще одна острая тема, которые намерены поднять приднестровцы, – импорт в Приднестровье лекарственных препаратов.

"Молдавская сторона планирует ввести очередной режим, так называемую вторую фазу контроля в пункте пропуска "Кучурганы", начиная с 1 февраля следующего года. Наша задача не допустить никаких дискриминационных действий, которые бы мешали гражданам Приднестровья получать продукты питания и лекарства, заниматься бизнесом и любыми формами деятельности", – подчеркнул дипломат.

Среди планируемых к обсуждению в Братиславе тем значится также свобода передвижения, вопрос о разработке молдавским юрлицом карьера на земле приднестровского кооператива, расположенного в Дубоссарском районе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (36)

По теме

Могерини рассказала, как видит решение приднестровского вопроса
О чем говорили Губарев и Игнатьев на встрече в Москве
В Приднестровье обсудили предстоящую в Братиславе встречу в формате "5+2"
Теги:
формат 5+2, Братислава, переговоры, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Черный берет
Черный берет спецназа Fulger: тест на мужество для самых сильных - фото
Путин на отдыхе в сибирской тайге
Как Путин отдохнул в сибирской тайге - видео
Какой будет свободная торговля ЕАЭС и Сингапура
Свободная торговля ЕАЭС и Сингапура: какой она будет

Знаменитости
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться