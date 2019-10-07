В Приднестровье рассказали о повестке на переговорах в Братиславе

Приднестровская сторона обозначила те проблемные темы, которые намерена обсуждать на предстоящем в столице Словакии заседании в международном формате "5+2".

ТИРАСПОЛЬ, 7 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровская сторона на предстоящих переговорах в Братиславе намерена озвучить инициативу о проведении международными экспертами независимого аудита в банковском секторе. Вопросы, которые будут подняты Приднестровьем на этом заседании, обсудили лидер региона Вадим Красносельский и глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев.

"Проведение независимого аудита в банковском секторе необходимо для того, чтобы снять и не допускать впредь голословных обвинений в адрес приднестровских предпринимателей в "отмывании" денежных средств и финансировании терроризма", - подчеркнул Красносельский.

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, приднестровская сторона в переговорах надеется на то, что диалог будет проходить в рамках социально-гуманитарной повестки – так, как говорят все участники переговорного процесса.

"Никакие другие вопросы, которые не имеют отношения к формату "5+2", обсуждаться не будут. Надеемся, что молдавская сторона также будет выполнять данные договоренности. Также рассчитываем, что нам удастся согласовать дату следующего заседания в формате "5+2", которое мы ожидаем в начале следующего года", – отметил Игнатьев.

О ранее достигнутых договоренностях

По его словам, повестка построена из нескольких блоков.

Основное внимание уделено исполнению ранее достигнутых договоренностей в рамках пакета "Берлин плюс". Будут обсуждены такие актуальные для Приднестровья вопросы, как телекоммуникации, проблема закрытия уголовных дел, вопросы участия приднестровского автотранспорта в международном движении.

Приднестровские дипломаты также намерены обсуждать проблематику запрета на импорт топлива, ГСМ по северному участку железной дороги, а также вопросы, связанные с апостилированием дипломов, поскольку этот механизм не в полной мере работает и не во всех государствах.

"Будем обсуждать перспективу полноценного использования моста через реку Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй. Техническая оценка состояния моста была проведена, но результаты пока отсутствуют, и нам необходимо понимать, с какого момента данный объект заработает в полную силу", – подчеркнул Игнатьев.

Импорт лекарств

Еще одна острая тема, которые намерены поднять приднестровцы, – импорт в Приднестровье лекарственных препаратов.

"Молдавская сторона планирует ввести очередной режим, так называемую вторую фазу контроля в пункте пропуска "Кучурганы", начиная с 1 февраля следующего года. Наша задача не допустить никаких дискриминационных действий, которые бы мешали гражданам Приднестровья получать продукты питания и лекарства, заниматься бизнесом и любыми формами деятельности", – подчеркнул дипломат.

Среди планируемых к обсуждению в Братиславе тем значится также свобода передвижения, вопрос о разработке молдавским юрлицом карьера на земле приднестровского кооператива, расположенного в Дубоссарском районе.

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