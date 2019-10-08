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Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов

Додон обсудил с Васнецовым отношения Молдовы и России

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Как сообщил глава республики, в ходе беседы стороны наметили дальнейшие действия в рамках двусторонней повестки.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России в республике Олегом Васнецовым, обсудив текущие вопросы молдавско-российского стратегического партнерства.

"Наметили дальнейшие действия в рамках двусторонней повестки. С удовлетворением констатировали активизацию контактов на уровне президентов, законодательных органов и министерств иностранных дел наших государств", - написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи.

По его словам, также стороны "дали высокую оценку прошедшему в сентябре заседанию межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и второму Молдо-российскому экономическому форуму".

"Подчеркнули важность взаимодействия Республики Молдова и Российской Федерации на площадке Евразийского экономического союза по итогам прошедшего в Ереване саммита и в рамках СНГ в контексте начинающегося 10 октября Совета глав государств в Ашхабаде", - добавил Додон.

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