Додон обсудил с Васнецовым отношения Молдовы и России

Как сообщил глава республики, в ходе беседы стороны наметили дальнейшие действия в рамках двусторонней повестки.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России в республике Олегом Васнецовым, обсудив текущие вопросы молдавско-российского стратегического партнерства.

"Наметили дальнейшие действия в рамках двусторонней повестки. С удовлетворением констатировали активизацию контактов на уровне президентов, законодательных органов и министерств иностранных дел наших государств", - написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи.

По его словам, также стороны "дали высокую оценку прошедшему в сентябре заседанию межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и второму Молдо-российскому экономическому форуму".

"Подчеркнули важность взаимодействия Республики Молдова и Российской Федерации на площадке Евразийского экономического союза по итогам прошедшего в Ереване саммита и в рамках СНГ в контексте начинающегося 10 октября Совета глав государств в Ашхабаде", - добавил Додон.

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