Первый ушел: претендент на кресло мэра Кишинева отказался от продолжения борьбы

Он снял свою кандидатуру на предстоящих выборах примара столицы Молдовы в пользу одного из тех, кто имеет "реальные шансы".

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Представитель профессионального движения "Сперанца-Надежда" Андрей Доникэ объявил о выходе из компании по избранию градоначальника Кишинева в пользу Андрея Нэстасе. Он считает, что это существенно сократит расходы столичного бюджета.

"Удастся сэкономить около десяти миллионов леев, которые предполагается выделить на организацию второго тура местных выборов, которые предположительно должны были провести 3 ноября", - заявил он на пресс-конференции.

Сэкономленные средства Доникэ предлагает направить нуждающимся - пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

Экс-кандидат признал, что у него нет шансов попасть на второй тур выборов в столице и призвал других участников гонки, у которых такие же безнадежные перспективы оказаться на посту мэра Кишинева, последовать его поступку, чтобы выборы ограничились только одним туром. По его мнению, реальный шанс на предстоящих выборах у блока "ACUM" с Андреем Нэстасе и ПСРМ с Ионом Чебаном.

Между тем, формирование, членом которого он является, останется в гонке за места в муниципальном совете Кишинева.

Кто остается в гонке за кресло примара Кишинева

Всеобщие местные выборы в Молдове должны пройти 20 октября 2019 года. После снятия Андреем Доникэ своей кандидатуры в предвыборной гонке осталось 18 претендентов на пост градоначальника столицы.

Это Ион Чебан от Партии социалистов, Теодор Кырнац от Партии Voința Poporului, Валериу Мунтяну от Партии Uniunea Salvați Basarabia, Валерий Клименко от Партии "Шор", Виктор Киронда от движения Forța Nouă, Виталий Возной от Партии Partidul Stînga Europeană, Думитру Цыра от Европейской народной партии Молдовы, Владимир Чеботарь от Демпартии, Иван Дьяков от "Нашей партии", Виталий Маринуца от Partidul Verde Ecologist, Дорин Киртоакэ от Либеральной партии, Октавиан Цыку от Partidul Unității Naționale, Владимир Цуркану от Partidul Popular Romînesc, Лилия Раногаец от Национальной либеральной партии, Борис Волосатый от партии Democrația Acasă, Андрей Нэстасе от блока ACUM, Александру Фетеску от Либерально-демократической партии, Сергей Тома от партии Oamenii Muncii.

Изначально в окружной избирательный совет документы подал 21 претендент на пост примара. Однако двум из них отказали в регистрации в качестве кандидатов на выборы. Речь идет о Сергее Скрипнике от партии "Патриоты Молдовы" и Руслане Кодряну, который выдвигался как независимый кандидат.

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