Михай Попшой: действия бывшего кабмина погрузили страну в хаос

Глава следственной комиссии парламента обещал, что доклад об обстоятельствах попытки путча в стране будет готов к концу 2019 года.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Председатель парламентской следственной комиссии по выяснению фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного переворота, предпринятой Демократической партией (ДПМ), Михай Попшой рассказал журналистам на брифинге, как идет работа этой парламентской структуры.

По словам Попшоя, депутаты-демократы, которые отказались прийти сегодня на заседание комиссии, "не уважают волю граждан, желающих выяснить правду" о том, что произошло в Молдове период с 7 по 14 июня.

Тем не менее, Попшой обещал, что доклад, который комиссия представит к концу 2019 года, будет содержать подробные сведения о том, что происходило в стране в тот период, когда у нее было два правительства и граждане "находились на грани конфликта".

Члены парламентской комиссии хотели выяснить у демократов Владимира Чеботаря, Сержиу Сырбу и Игоря Время обстоятельства, при которых они оспаривали решения парламентского большинства ACUM-ПСРМ в Конституционном суде, собравшемся на "ночное заседание", чтобы аннулировать законные решения парламента.

В то же время бывшего премьер-министра Павла Филипа в комиссии попросили рассказать о его указе от 9 июня, которым он объявил об исполнении им обязанностей президента и роспуске парламент после решения КС, назначившего дату досрочных парламентских выборов.

Попшой считает, что благодаря этому указу и другим решениям, принятым бывшим правительством в начале июня, республика "погрузилась в хаос", а имидж страны был запятнан.

Независимо от того, появятся ли демократы на заседании комиссии после нового приглашения, уже собрано "более чем достаточно информации" о том, что произошло в Молдове в начале июня, заявил депутат.

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Члены комиссии во вторник, 8 октября, выслушали показания бывшего заместителя начальника Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюка и начальника Бюро спецкурьеров Валериу Чемыртана. Также был выслушан председатель Ассоциации прокуроров РМ Александр Кладко в связи с письмом, подписанным 612 из 637 прокуроров Молдовы в поддержку бывшего правительства.

Также Михай Попшой объявил, что комиссией будет заслушан вице-председатель ДПМ Александру Кауя, который был одним из главных организаторов акции протеста 7 июня, блокировавшей доступ к зданию парламента, а также бывшая генсек правительства Лилия Палий.

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