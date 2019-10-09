Депутат: закон не позволяет увольнять членов Совета по телевидению и радио

Парламент в трудной ситуации — требования уволить членов СТР, которых обвиняют в работе на олигархический режим, не подкреплены нормами закона.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Кадровые решения в Совете по телевидению и радио (СТР) могут быть приняты только после окончания проверки деятельности национального регулятора в области электронных масс-медиа.

Об этом в студии радио Sputnik Молдова заявил депутат парламента Адриан Лебединский.

В июле 2019 года премьер-министр Майя Санду и депутаты парламента потребовали отставки всех членов Совета по телевидению и радио, в полном составе.

Ранее в парламенте отклонили отчет о деятельности СТР за 2018 год, а в адрес членов СТР прозвучали обвинения в работе на олигархический режим, предпринявший попытку антиконституционного переворота.

По словам Адриана Лебединского, в настоящее время ожидаются результаты проверок, организованных парламентской подкомиссией по средствам массовой информации. После этого депутаты парламента проанализируют реальные результаты работы национального регулятора в области медиа, а затем, при необходимости, примут кадровые решения.

"Я не могу с уверенностью сказать, что все члены Совета по телевидению и радио будут выполнять свой мандат до конца, просто потому, что все зависит от них. Если они нарушат закон, мы вмешаемся. Если они выполняют свои обязанности, у нас не будет правовых оснований для их увольнения", — сказал Лебединский.

Он не исключил, что этот вопрос может быть включен в повестку дня пленарного заседания парламента.

"Мы должны будем внести изменения в законодательство в аудиовизуальной сфере, потому что на данный момент закон не позволяет нам увольнять членов Совета. Нам нужно внимательно рассмотреть все эти аспекты", — отметил депутат.

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Если парламент отклоняет годовой отчет СТР, национальный регулятор в области медиа обязан в течение 30 дней представить депутатам программу конкретных мер по устранению выявленных недостатков.

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