Изменения в Минфине Молдовы: что решило правительство

Среда – день изменений в министерстве финансов: стало известно, кто занял пост государственного секретаря.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Министерство финансов Молдовы обзавелось новым государственным секретарем. Им стала Виорелия Лазэр. Такие изменения утверждены правительством на заседании в среду.

"У госпожи Лазэр более 20 лет опыта работы в области информационных технологий. В течение последних 17 лет возглавляла компанию Neomatrix, которая участвовала во многих акциях общественных закупок. Посчитала, что очень важно, что именно те, кто участвовал со стороны предпринимателей, пришел в министерство и развил систему электронных закупок", - сказала глава Минфина Наталья Гаврилица.

По ее словам, также она займется европейскими проектами, которые направлены на транспарентность общественных закупок и повышение эффективности использования общественных денег, в том числе - область внутреннего финансового контроля.

Министр добавила, что Лазэр откажется от всех частных интересов.

"Нас интересует, в первую очередь, чтобы государство покупало самые лучшие товары и услуги по самым низким ценам. Это первоочередная задача", - сказала глава правительства Майя Санду.

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