Нэстасе больше не примар Кишинева

Не успела Апелляционная палата аннулировать решение кишиневского суда об отмене досрочных выборов в столице 2018 года и утвердить мандат Нэстасе на посту примара Кишинева, как политик решил временно сложить эти полномочия.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе приостановил свои полномочия на посту примара (мэра) Кишинева на время избирательной кампании. Об этом он заявил на встрече со служащими столичной администрации в четверг.

Во вторник, 8 октября, Апелляционная палата аннулировала решение кишиневского суда об отмене досрочных выборов в столице в 2018 году и утвердила мандат Нэстасе на посту примара Кишинева. Однако лидер партии DA, которая входит вместе с партией PAS в блок ACUM, участвует в электоральной гонке на всеобщих местных выборах за пост примара молдавской столицы.

"Изучил законодательство. Мы должны соблюдать положения закона и не метаться вправо или влево, не идти на компромиссы", - заявил Нэстасе.

По его словам, именно поэтому он решил приостановить деятельность на посту примара молдавской столицы.

"Сделал это вчера. Постановление суда появилось вечером. В течение дня я ждал мотивировочную часть, чтобы посмотреть, когда происходит момент вступления в должность, как и на какой период. Когда я увидел, что уже все затягивается, то пришел в примэрию и подписал это распоряжение, строго следуя действующему законодательству. В противном случае, возможно, было бы несколько электоральных конкурентов, которые бы меня упрекали, почему я не приостанавливаю полномочия", - сказал он.

Он считает, что те, кто поддержал его на выборах в 2018 году, сделают это и в рамках намечающегося голосования.

Исполнять обязанности столичного градоначальника будет Адриан Талмач.

К слову, ранее Нэстасе временно приостановил свою деятельность в качестве министра внутренних дел Молдовы.

Выборы 20 октября

По итогам всеобщих местных выборов, которые пройдут в Молдове 20 октября, должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На пост примара Кишинева претендует 19 кандидатов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Кроме того, в четырех одномандатных округах 20 октября пройдут новые парламентские выборы - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы.

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