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Игорь Додон и Майя Санду

Нет смысла оставлять людей, которые не дают результатов: Додон ответил Санду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава республики Игорь Додон отметил, что готов в дальнейшем поддерживать действующие парламентское большинство и правительство.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не видит смысла оставлять в правительстве тех, кто не приносит пользы.

Он призвал членов правительства "к спокойствию, сотрудничеству и признанию ошибок, когда они очевидны". Додон отметил, что готов в дальнейшем поддерживать действующее парламентское большинство и правительство, в то же время активно участвуя во внесении в повестку дня парламента и правительства вопросов, связанных с потребностями людей".

"Не вижу смысла оставлять на постах людей, которые не приносят результаты действующему правительству. Поэтому, если президент и ПСРМ посчитают, что требуется произвести изменения в составе кабинета министров, то они произойдут", - написал президент на своей странице в Facebook.

Ранее премьер Молдовы Майя Санду ответила на критику президента, который заявлял, что даже если и не требует отставок министров, но 2-3 чиновника должны покинуть правительство. Глава кабмина отметила, что к настоящему моменту все остаются на своих постах, а решение о составе правительства принимает премьер. Она также подчеркнула, что вопрос об изменении состава кабинета министров не обсуждается.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
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Политические изменения в Молдове

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

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Теги:
Майя Санду, Игорь Додон


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