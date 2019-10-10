Тирасполь о переговорах в Братиславе: все обсудили, но не все решили

ТИРАСПОЛЬ, 10 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Стороны в молдо-приднестровском урегулировании поставили переговоры на паузу и в ближайшее время продолжат работу над актуальными проблемами, а также над итоговым протоколом. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев после двухдневных встреч в Братиславе в международном формате "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.
Приостановка переговоров
Стрелки часов замерли на "братиславском времени".
"Редкое явление, но, тем не менее, заседание не окончено. Это консолидированное решение, поскольку мы не смогли прийти к консенсусу", – заявил дипломат.
"Дискуссии были очень сложными. Наверное, на них негативно повлияло продолжительное отсутствие заседаний в формате"5+2". Поэтому мы всегда призывали партнеров к ритмичной работе этого формата. Есть принципы и процедуры переговорного процесса, и их нужно соблюдать", – отметил Игнатьев.
Обсуждаемые темы
Игнатьев сообщил, что приднестровская сторона подняла проблему карьера в Дубоссарском районе, импорта топлива и ГСМ по северному участку железной дороги, а также вопросы импорта лекарств, продуктов питания и других товаров народного потребления в связи с установкой совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Кучурган".
Банки – отдельный вопрос
Отдельное внимание, по словам главы ведомства, было уделено банковским вопросам. Стороны обсудили проблему закрытия счетов предприятий Приднестровья в молдавских банках. Приднестровская сторона распространила справочную информацию о количестве пострадавших экономических агентов.
"Это крупные предприятия, которые несут социальную ответственность по выплате зарплат. Проблема крайне острая, и все международные партнеры согласились ее обозначить", - подчеркнул он.
Источник положительно оценил тот факт, что Братиславское заседание было сфокусировано на обсуждении конкретных проблем.
"Несмотря на сложность дискуссии, нам удалось обсудить все вопросы. Наша главная задача сейчас – полностью реализовать все те обязательства, которые принимали на себя стороны", - заключил он.
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