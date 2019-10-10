Тирасполь о переговорах в Братиславе: все обсудили, но не все решили

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья изложили свою оценку прошедшего в столице Словакии заседания в формате "5+2".

ТИРАСПОЛЬ, 10 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Стороны в молдо-приднестровском урегулировании поставили переговоры на паузу и в ближайшее время продолжат работу над актуальными проблемами, а также над итоговым протоколом. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев после двухдневных встреч в Братиславе в международном формате "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приостановка переговоров

Стрелки часов замерли на "братиславском времени".

"Редкое явление, но, тем не менее, заседание не окончено. Это консолидированное решение, поскольку мы не смогли прийти к консенсусу", – заявил дипломат.

По его словам, стороны обсудили значительное количество вопросов, которые касались пакета "Берлин+" и перспективных направлений совместной работы.

"Дискуссии были очень сложными. Наверное, на них негативно повлияло продолжительное отсутствие заседаний в формате"5+2". Поэтому мы всегда призывали партнеров к ритмичной работе этого формата. Есть принципы и процедуры переговорного процесса, и их нужно соблюдать", – отметил Игнатьев.

Обсуждаемые темы

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что в рамках переговоров обсуждалась проблема уголовных дел, в том числе во взаимосвязи с тематикой землепользования в Дубоссарском районе, а также вопросы телекоммуникаций и участия приднестровских автомобилистов в международном дорожном движении.

Игнатьев сообщил, что приднестровская сторона подняла проблему карьера в Дубоссарском районе, импорта топлива и ГСМ по северному участку железной дороги, а также вопросы импорта лекарств, продуктов питания и других товаров народного потребления в связи с установкой совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Кучурган".

Банки – отдельный вопрос

Отдельное внимание, по словам главы ведомства, было уделено банковским вопросам. Стороны обсудили проблему закрытия счетов предприятий Приднестровья в молдавских банках. Приднестровская сторона распространила справочную информацию о количестве пострадавших экономических агентов.

"Это крупные предприятия, которые несут социальную ответственность по выплате зарплат. Проблема крайне острая, и все международные партнеры согласились ее обозначить", - подчеркнул он.

По банковскому вопросу стороны продолжат работу. Игнатьев предположил, что в рамках Баварской конференции банковская тематика, скорее всего, будет одной из центральных.

Источник положительно оценил тот факт, что Братиславское заседание было сфокусировано на обсуждении конкретных проблем.

"Несмотря на сложность дискуссии, нам удалось обсудить все вопросы. Наша главная задача сейчас – полностью реализовать все те обязательства, которые принимали на себя стороны", - заключил он.

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