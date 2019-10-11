Додон встретился с Рахмоном: речь шла о развитии сотрудничества

Для укрепления сотрудничества Молдовы и Таджикистана разрабатываются 7 проектов документов, в том числе в области торгово-экономического сотрудничества, связи, миграции и воздушного сообщения.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном выразил надежду на увеличение объема торговли между странами.

Двусторонняя дискуссия состоялась в Ашхабаде, где в пятницу проходит заседание совета глав государств-членов СНГ.

"Объем торговли пока очень маленький – несколько сотен тысяч долларов – это не тот объем, который соответствует нашему потенциалу. Очень надеемся, что контакт на высшем уровне даст новый импульс нашим двусторонним отношениям", - подчеркнул Додон. © Sputnik / Мирослав Ротарь Чему Таджикистан может научиться у Молдовы

Вместе с тем стороны отметили активность обеих стран на двустороннем уровне в рамках СНГ и других международных площадок.

В частности, Додон подчеркнул, что после предыдущей рабочей встречи президентов "на полях" саммита СНГ в Душанбе в сентябре 2018 года состоялось третье заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и ознакомительный визит в Молдову группы сельскохозяйственных производителей из Таджикистана, интересовавшихся опытом наших специалистов в плодоовощной сфере, виноградарстве и виноделии.

"Нам надо обсудить правовую базу и поручить межправкомиссии расширить работу по вопросам дальнейшего развития тех связей, которые у нас есть. Мы готовы сегодня к сотрудничеству по всем направлениям", - сказал, в свою очередь, Рахмон.

Двусторонняя договорно-правовая база включает 13 межправительственных и межведомственных соглашений. Разрабатываются еще 7 проектов документов, в том числе в области торгово-экономического сотрудничества, связи, миграции и воздушного сообщения.

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