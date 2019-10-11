Плахотнюка заочно арестовали и объявили в розыск

Виорел Морарь заявил Sputnik, что вскоре Владимира Плахотнюка могут объявить и в международный розыск.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Суд столичного сектора Чеканы в пятницу удовлетворил запрос прокуроров об аресте на 30 суток и объявлении в национальный розыск экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Об этом корреспонденту Sputnik заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

"Он арестован заочно и объявлен в национальный розыск. Такова процедура - после получения мандата следует объявление в международный розыск. Думаю, что эта процедура не должна продлиться долго. Она уже не требует моего участия", - сказал Морарь.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение трех дней.

В начале недели в Антикоррупционной прокуратуре Молдовы сообщили, что "ссылаясь на положения ст. 236 п. 3 b) Уголовно-процессуального кодекса, прокурор вызывает гражданина Владимира Плахотнюка. Он находится в статусе подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 243 п. 3 b) Уголовного кодекса Республики Молдова – отмывание денег в особо крупных размерах".

В четверг, 10 октября, Морарь заявил, что по факту отмывания денег в особо крупных размерах 23 сентября были открыты два уголовных дела, которые затем объединили в одно. Он уточнил, что "в 2013-2015 годах Владимир Плахотнюк создал преступную схему для конвертации, получения, владения и использования имущества, при этом ему было известно, что это незаконный доход".

Тогда, по словам прокурора, были созданы фирмы-резиденты и нерезиденты, посредством которых организовали "движение денежных средств в особо крупных размерах" - 18 миллионов долларов США и 3,5 миллиона евро.

"Из материалов уголовного дела ясно, что подозреваемый должен был знать, что происхождение денег незаконно, что они - из невозвратных кредитов, выданных ВЕМ, Unibank и Banca Sociala", - сказал Морарь, подчеркнув, что и в рамках второго уголовного дела фигурируют миллионные суммы.

Как уточнил прокурор, при расследовании учитывался также анализ швейцарских властей и обмен с ними информацией.

В рамках уголовных дел, которые объединены в одну процедуру, был задержан один человек - администратор одной из компаний. Его арестовали на 30 суток и обвинили в пособничестве отмыванию денег.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Молдавский премьер Майя Санду рассказала, что попросила помощи у ФБР, ЦРУ и Минюста США в расследовании кражи из банковской системы Молдовы и заморозке активов фигурантов этого дела на территории Штатов, в том числе она имела в виду Плахотнюка.

Кроме того, Генеральная прокуратура Молдовы 5 августа по распоряжению и.о. генпрокурора Думитру Робу открыла уголовное дело по факту узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года.

Занимается этим делом группа прокуроров и следователей из различных подразделений правоохранительных органов.

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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