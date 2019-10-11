Саммит СНГ: важное заявление президента Молдовы

Глава республики в своем выступлении обратил внимание на необходимость поднять международный статус Содружества, предпринять усилия для того, чтобы оно становилось эффективным партнером других международных организаций.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон с трибуны саммита СНГ в Ашхабаде заявил, что сотрудничество и с Востоком, и с Западом - наиболее разумная и выгодная платформа для республики.

Как подчеркнул глава республики, Молдова стремится выстраивать сбалансированные отношения со всеми партнерами. Он отметил, что, являясь участницей СНГ и страной-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе, страны одновременно выполняет положения Соглашения об ассоциации со странами Евросоюза.

По словам Додона, продвижение взвешенной внешней политики дается Молдове не просто. "Это отражается, в том числе, на наших торгово-экономических отношениях и результатах внешней торговли", - сказал глава республики.

Торговля с СНГ и ЕС

Как отметил президент Молдовы, для страны торгово-экономические связи со странами СНГ всегда были и остаются важными, стратегическими.

"Однако нынешнее состояние нашей торговли неоднозначно, за последние пять лет торговые связи ослабли. Товарооборот снизился на 28%. Если пять лет назад доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Молдовы составляла 33%, то в настоящее время – только 22%. И это очень тревожная динамика. При этом сохраняется высокая роль стран СНГ в экспорте традиционной молдавской продукции", - пояснил Додон.

Глава республики добавил, что на страны Содружества приходится почти 100% всего молдавского экспорта яблок, 91% - других фруктов, 53% - вина, 52% - овощных консервов, 46% - столового винограда. В то же время, по его словам, в течение последних пяти лет существенно выросли объемы торговли со странами Европейского союза - товарооборот Молдовы со странами ЕС увеличился на 31%.

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"Но если подвести общий итог торговли Молдовы со странами СНГ и ЕС за этот период, то его нельзя оценить как исключительно положительный", - сказал президент.

Он привел следующий пример - объем молдавского экспорта в страны ЕС увеличился в абсолютном выражении на 720 миллиона долларов, при этом на 510 миллионов долларов снизился объем экспорта в страны СНГ.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы торговые приобретения на западном рынке происходили за счет потерь на восточном, или наоборот. Только сбалансированность торгово-экономических отношений с Востоком и Западом позволит Молдове стабильно развиваться", - отметил глава республики.

Углубление сотрудничества в рамках СНГ

Молдавский президент обратил внимание на то, что не только торговля является для республики поводом для углубления сотрудничества в рамках СНГ.

"Мы видим большой потенциал в развитии внутренних производственных кооперационных, технологических связей, в реализации совместных проектов стран СНГ в сфере транспорта и логистики, энергетики, телекоммуникаций, цифровизации экономики", - пояснил Додон.

Он подчеркнул, что Молдова заинтересована в том, чтобы СНГ стало максимально открытым для сотрудничества с другими международными организациями Запада и Востока, чтобы страны Содружества были масштабно вовлечены в крупные инфраструктурные и иные проекты на территории Евразии.

Поднять международный статус СНГ

По мнению главы республики, нужно поднять международный статус СНГ, предпринять усилия для того, чтобы Содружество становилось эффективным партнером других международных организаций.

"Уверен, это будет выгодно всем государствам-участникам СНГ. В настоящее время страны Содружества строят свои отношения с авторитетными международными организациями в основном на двусторонней основе", - сказал президент Молдовы.

Он привел в пример отношения стран СНГ с Европейским союзом. Пять стран СНГ (Беларусь, Армения, Молдова, Азербайджан и Украина) участвуют в программе "Восточное партнерство", две страны (Казахстан и Армения) заключили соглашения с ЕС о партнерстве, две страны (Молдова и Украина) заключили соглашения об ассоциации с Евросоюзом, включая соглашения о свободной торговле. Кроме того, Европейский союз подготовил стратегию сотрудничества со странами Центральной Азии (Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном).

"Вопрос: где роль СНГ, как международной организации, в выстраивании отношений с Европейским союзом и в реализации идеи построения единого пространства от Лиссабона до Владивостока? Мы должны задуматься над этим вопросом и решить его вместе. Думаю, что стоит начать диалог с Европейским союзом и другими международными организациями о заключении соглашения о сотрудничестве с СНГ", - заключил он.

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