Игорь Додон поздравил испанский народ с национальным праздником

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил короля Испании Филиппа VI с государственным праздником — Национальным днем Королевства Испания.

В поздравительном послании глава государства констатировал динамичное развитие молдавско-испанского сотрудничества и выразил благодарность за поддержку, которую Королевство Испания оказывает Республике Молдова в процессе модернизации.

Национальный день Испании совпадает с Днем Колумба, что подчеркивает статус монархии и истории Испании, а также последующее развитие демократии. 12 октября также празднуется День вооруженных сил Испании. Он был учрежден в 2000 году и отмечается военным парадом в Мадриде.

Молдова установила дипломатические отношения с Королевством Испании 31 января 1992 года. Десятого октября правительство Молдовы сообщило об открытии консульского бюро посольства РМ в Барселоне.

"Поскольку в этом регионе проживает большое число граждан Молдовы, создание этого бюро абсолютно необходимо. Консульское бюро открывается в ответ на многочисленные запросы диаспоры, а также для оптимизации потока заявителей консульских услуг в Испании", - отметили в правительстве.

А в апреле 2019 года в Испании был принят закон, согласно которому семьи граждан Молдовы с детьми, находящиеся на территории страны легально, смогут рассчитывать на дополнительное пособие.

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