Венецианская комиссия одобрила проект реформы ВСП и прокуратуры

По словам министра юстиции Олеси Стамате, Венецианская комиссия высказалась категорически против отстранения членов Высшего совета магистратуры из-за того, что они потеряли доверие судей.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Венецианская комиссия на пленарном заседании одобрила в целом проект закона о реформе Высшей судебной палаты (ВСП) и прокуратуры. Об этом заявила министр юстиции Олеся Стамате.

По словам главы Минюста, рекомендации Венецианской комиссии, в основном, касаются тем эффективности обращения в судебную инстанцию и обеспечения неподкупности членов оценочной комиссии.

Также Венецианская комиссия высказалась категорически против отстранения членов Высшего совета магистратуры из-за того, что они потеряли доверие судей, сообщила Стамате.

"Рекомендации, сформулированные Венецианской комиссией, учтут при работе над финальной версией проекта, который будет доработан в ближайшие недели", - написала министр юстиции в Facebook.

Глава Минюста сообщила, что окончательный вариант документа также представят Венецианской комиссии.

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