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ЦИК

Заявление ЦИК — сегодня последний день для исключения кандидатов из гонки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове (194)
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По истечении указанного срока регистрация кандидата на выборах может быть отменена только на основании решения суда.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия заявила, что суббота, 12 октября, является последним днем, когда конкуренты на выборах могут снять кандидатуру на должность мэра или советника или изменить списки кандидатов на пост советника.

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Согласно избирательному законодательству, не позднее, чем за 7 дней до дня голосования, конкурент на выборах имеет право подать запрос и внести изменения в списки кандидатов на должность советника местного совета (в пределах числа кандидатур, зарегистрированных в срок за 30 дней до даты выборов).

До указанной даты конкуренты на выборах имели право на замену кандидата из зарегистрированного списка, снятие его и назначение другого кандидата или на снятие списка кандидатов в целом.

По истечении указанного срока регистрация конкурента на выборах может быть отменена только тем избирательным органом, который его зарегистрировал, на основании решения суда.

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Тема:
Местные выборы в Молдове (194)

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Теги:
местные выборы


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