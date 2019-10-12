Заявление ЦИК — сегодня последний день для исключения кандидатов из гонки

По истечении указанного срока регистрация кандидата на выборах может быть отменена только на основании решения суда.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия заявила, что суббота, 12 октября, является последним днем, когда конкуренты на выборах могут снять кандидатуру на должность мэра или советника или изменить списки кандидатов на пост советника.

Согласно избирательному законодательству, не позднее, чем за 7 дней до дня голосования, конкурент на выборах имеет право подать запрос и внести изменения в списки кандидатов на должность советника местного совета (в пределах числа кандидатур, зарегистрированных в срок за 30 дней до даты выборов).

До указанной даты конкуренты на выборах имели право на замену кандидата из зарегистрированного списка, снятие его и назначение другого кандидата или на снятие списка кандидатов в целом.

По истечении указанного срока регистрация конкурента на выборах может быть отменена только тем избирательным органом, который его зарегистрировал, на основании решения суда.

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