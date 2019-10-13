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Выборы в парламент Молдовы 2019

Центры по выдаче документов в день выборов будут работать допоздна

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове (194)
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Граждане будут обслуживаться по территориальному принципу, в соответствии с регистрацией по месту жительства или временного проживания.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В день новых парламентских выборов в ряде округов и всеобщих местных выборов в воскресенье, 20 октября 2019 года, центры по выдаче удостоверяющих личность документов будут работать по специальному графику. Об этом объявило Агентство общественных услуг (ASP).

Многофункциональные центры агентства будут открыты в воскресенье с раннего утра - с 7.00 до 21.00. Сотрудники агентства будут выдавать временные удостоверения личности и вручать уже готовые паспорта.

Выборы в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Временное удостоверение личности будет выдано бесплатно по требованию граждан Республики Молдова, у которых нет удостоверения личности или чье удостоверение личности недействительно, включая тех, кто не пользуется льготами при выдаче этого документа в соответствии с положениями закона.

Граждане будут обслуживаться по территориальному принципу, в соответствии с регистрацией по месту жительства или временного проживания.

Заявителям не требуется предъявлять документы о гражданском состоянии, если в персональных данных не было изменений со времени выдачи последнего документа, удостоверяющего личность, или если информация о персональных данных и их изменении внесена в Государственный реестр населения.

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Граждане Республики Молдова, подавшие заявление на выдачу удостоверения личности в период с 20 сентября по 17 октября 2019 года, могут получить документ, удостоверяющий  личность, до 18 октября 2019 года, в том числе, если срок выполнения заказа превышал эту дату, независимо от оплаченного тарифа.

Дополнительную информацию можно запросить по контактным телефонам call-центра 14909 или (+373) 22-25-70-70, а также на сайте Агентства общественных услуг.

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Тема:
Местные выборы в Молдове (194)

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Теги:
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