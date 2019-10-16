Молдавские депутаты задумываются о досрочных выборах в парламент

Социалисты и акумовцы попросили Конституционный суд разъяснить - будет использована, после возможного роспуска высшего законодательного органа, пропорциональная или смешанная формула при избрания его нового состава.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Ряд молдавских депутатов обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой разъяснить по какой системе могут пройти досрочные парламентские выборы, если они будут объявлены.

Дело в том, что 17 августа этого года вступили в силу поправки в законодательство страны, которые предусматривают аннулирование смешанной системы голосования и возвращение к пропорциональной.

С запросом в КС о трактовке законодательства обратились депутаты от блока ACUM Сергей Литвиненко и Александр Слусарь, а также Василий Боля от Партии социалистов.

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"Необходимость интерпретации статьи 72 п.3 Конституции не предполагает, что подписавшие это обращение и партии, в которые они входят, готовятся к досрочным парламентским выборам", - сказано в запросе депутатов.

Роспуск парламента и назначение выборов, как подчеркивают авторы запроса в КС, могут быть объявлены, в том числе в условиях и при обстоятельствах, предусмотренных Высшим законом. Трактовка, по их мнению, нужна "для обеспечения предсказуемости электорального процесса и его нормативной базы" – "граждане Молдовы, а также политики, избирательные органы и в целом общество должны знать "правила игры".

Изменение избирательной системы и выборы

Летом 2017 года молдавские депутаты проголосовали за переход к смешанной избирательной системе. До этого выборы в парламент республики проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат.

Так, 24 февраля 2019 года граждане республики впервые выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. В августе социалисты и акумовцы проголосовали в парламенте за отмену смешанной избирательной системы.

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