Опасные связи. Кому выгодна победа Усатого на выборах в Бельцах?

20 октября на местных выборах Ренато Усатый будет вновь бороться за должность мэра города Бельцы. Эксперты строят предположения, чем может обернуться его возможное возвращение в большую политику.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Между тем Следственный комитет России предположил, что Усатый может быть замешан в деле о многомиллионной финансовой афере, известной как "молдавский ландромат".

Как стало известно изданию РБК, российские следователи связывают эту масштабную преступную схему с делом экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Сейчас следователи изучают роль в ней молдавских политиков. Ренато Усатый пока проходит как свидетель.

СК считает, что через "ландромат" из России в молдавские банки было выведено не менее четверти миллиарда долларов, которые затем оказались в Швейцарии. Сделано это было в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы "1520".

Захарченко, будучи начальником антикоррупционного управления МВД, курировал преступную группу и фактически выступал в роли главы ее службы безопасности: все дела, которые касались "1520", разваливались.

Экс-мэр второго по величине города Молдовы Усатый, по версии следствия, сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы. Именно Усатый познакомил совладельца компании "1520" Бориса Ушеровича с фактическим "хозяином" Молдовы, олигархом Владимиром Плахотнюком.

Денежная "прачечная", по сути, использовала властный ресурс. Молдавские суды принимали решения о якобы задолженностях российских компаний перед местными фирмами. После чего приставы взыскивали средства. Деньги поступали в основном на счета связанного с Плахотнюком банка Moldindconbank S.A.

В 2016 году молдавские власти возбудили против Ренато Усатого уголовное дело, и бизнесмен уехал в Москву. Но в 2018 году уже российское следствие начало в отношении него проработку в рамках расследования дела Захарченко.

После ареста совладельца "1520" Валерия Маркелова Усатый уехал из России в Германию, затем перебрался в Румынию. Примечательно, что, уже покинув Молдову, он продолжал занимать должность мэра. В отставку он подал только в феврале 2018 года.

После смены власти в Молдове прокуратура отменила ордер на арест Усатого. Бизнесмен вернулся на родину и активно включился в политическую жизнь. Уже 20 октября на местных выборах Усатый будет вновь бороться за должность бельцкого примара. Его соперником станет кандидат от Партии социалистов Александр Нестеровский.

Эксперты строят предположения, чем может обернуться возможное возвращение Усатого в большую политику после бегства Плахотнюка.

И тут начинает действовать старый принцип – "враг моего врага – мой друг". В свое время Усатый выступал с обвинениями в адрес Плахотнюка. Якобы во время президентской кампании 2016 года тот пытался его подкупить, а когда договориться не удалось, даже готовил покушение. Теперь ситуация изменилась. Демпартия потеряла власть и перешла в стан оппозиции, где находится и "Наша партия" (НП) Усатого.

Особенность политической жизни Молдовы состоит в том, что даже совсем несхожие политические силы могут довольно быстро находить общий язык.

Опыт вольной или невольной помощи оппонентам социалистов у Усатого уже есть. В 2014 году после снятия с парламентских выборов лидер НП призвал сторонников портить бюллетени, что помешало партии Додона набрать больше голосов.

Основания говорить о поддержке "Нашей партии" демократами есть. В июне этого года ряд СМИ опубликовали аудиозапись, на которой люди с голосами, похожими на лидера "Нашей партии" Ренато Усатого и Раду Адриана, одного из советников экс-главы Демпартии Плахотнюка, обсуждали возможное сотрудничество в политической сфере.

Беседа состоялась еще до февральских парламентских выборов. В разговоре речь шла о сборе компромата на президента Молдовы Игоря Додона, нынешнего премьера страны Майю Санду и одного из лидеров блока ACUM Андрея Нэстасе и начале борьбы Усатого против них.

Если оценивать текущую избирательную кампанию Усатого и "Нашей партии" (все есть в официальных аккаунтах в соцсетях), то легко заметить: большинство критических заявлений адресовано именно Додону и социалистам.

Некоторые наблюдатели не сомневаются, что общность политических интересов повлечет за собой и финансовое сотрудничество Усатого и Плахотнюка. Речь может идти, в том числе, о незаконных схемах, например, о контрабанде и наркотрафике, который контролировал всемогущий олигарх и которые сегодня остались без присмотра.

Эксперты отмечают, что победа Усатого на муниципальных выборах может стать и предметом политического торга с Россией, после его перехода в разряд подозреваемых по делу Захарченко.

Ну и, наконец, не стоит забывать, что Бельцы – второй по величине город Молдовы.

Согласно переписи 2014 года, русские и украинцы составляют 14,78% и 17,03% населения города соответственно, молдаване – 55.8%. Русскоязычные граждане – основа электората социалистов. Ослабление влияния социалистов здесь может иметь не только внутри-, но и внешнеполитические последствия. Однозначно оно сыграет на руку сторонникам идеи "унири", то есть поглощения молдавского государства Румынией.

Попытки взять курс на сближение с соседней страной предпринимало предыдущее правительство, сформированное Демпартией. Например, выдвигалась инициатива переименовать государственный язык Молдовы в "румынский", против чего выступали социалисты и президент Додон.

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