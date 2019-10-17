Эксклюзив Sputnik: Влах рассказала о работе над законами о полномочиях Гагаузии

В интервью радиостудии Sputnik башкан Гагаузии Ирина Влах рассказала, как разрабатывались изменения в законодательстве, касающиеся полномочий автономии, и объяснила, почему эти поправки следует принять парламенту республики.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Власти Гагаузии в настоящее время работают с с правительством, президентом и спикером Молдовы над тем, чтобы вернуться к рассмотрению гагаузских поправок в парламенте. Об этом в интервью радиостудии Sputnik заявила башкан Гагаузии Ирина Влах.

© Sputnik / Osmatesco "Ни у кого нет мысли, что Гагаузии нужно отделиться от Молдовы" , - подчеркнула Влах.

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По словам главы Гагаузской автономии, в рамках визита премьера Майи Санду в этот регион у сторон состоялась открытая дискуссия.

"Была встреча с руководством и законодателями автономии, где были подняты важные вопросы, касающиеся жизнедеятельности региона. Теперь очень важно, чтобы ожидания, которые Гагаузия возложила на новую коалицию, исполнялись. Одним из главных обещаний считаем принятие трех гагаузских поправок парламентом республики", - сказала Влах. © Sputnik / Osmatesco Додон обсудил с руководством Гагаузии пакет законопроектов по автономии

Она напомнила, что в 2016 году была сформирована межпарламентская рабочая группа, в которую вошли депутаты парламента РМ и Народного собрания Гагаузии.

"Это была первая группа, давшая результат, потому что с момента создания Гагаузской автономии много раз создавались рабочие группы для того, чтобы усовершенствовать законодательство, и чтобы автономия работала эффективно. Но так получалось, что до 2016 года эти группы больше занимались политическими заявлениями. Каждый пытался заработать политические дивиденды", - подчеркнула башкан.

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Собеседница отметила, что в 2016 году "работа проводилась очень эффективно, а парламентарии выезжали и изучали опыт других автономий".

"Это сблизило депутатов парламента и Народного собрания, совместная работа позволила посмотреть друг на друга как на равноправных граждан Республики Молдова, а парламентариям - понять, что нужно делать с законодательством, чтобы автономия была успешной и служила примером для Приднестровья, в первую очередь, потому что мы все хотим жить в единой стране", - добавила глава автономии.

Башкан подчеркнула, что в результате работы этой группы были подготовлены три законопроекта, которые должны были принять в парламенте.

"И молдавская, и гагаузская стороны согласились с этими проектами, но, к сожалению, в 2016 году было демократическое большинство, которое приняло проекты не в том виде, в котором законы рассматривала рабочая группа", - отметила Влах.

При этом, башкан до сих пор не может понять, что именно послужило причиной соответствующих изменений.

"Мне кажется, что появился некий страх, что в этих законопроектах присутствует какой-то сепаратизм. Но там не было никакого сепаратизма, там была определенная децентрализация и, в то же время, была обозначена хорошая поправка, которую надо принять в закон "Об особом правовом статусе Гагаузии", - сказал Влах.

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Она пояснила, что изменение касалось аспекта, если в закон "Об особом правовом статусе Гагаузии" вносятся изменения парламентариями Молдовы, то это возможно лишь с согласия Народного собрания автономии.

"Мы хотели конкретизировать этот аспект, потому что уже 25 лет говорим о разграничении полномочий. Все это время мы обсуждаем, какие права и обязанности у республики, а какие – у автономии. И постоянно происходит перетягивание каната. В Кишиневе боятся, что дадут больше полномочий, а Комрат говорит, что права ущемляют. Поэтому, как в Южном Тироле, все было четко прописано", - пояснила башкан. © Sputnik / Miroslav Rotari Встреча Санду и Влах: о чем говорили политики

Как отметила глава Гагаузии, в дальнейшем нужно прийти именно к такой эффективной работе. Но демократы, по ее словам, приняли поправки в другой редакции.

"Очень хорошо, что тогда президент страны Игорь Додон эти законопроекты не подписал, а вернул обратно в парламент, где они до сих пор заморожены", - сказала собеседница.

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Влах обратила внимание, что "все руководители дипмиссий поддержали позицию Гагаузии и до сих пор настаивают на том, чтобы эти поправки рассмотрели в парламенте и приняли в той редакции, которая устраивает и гагаузскую сторону, то есть всю рабочую группу".

"Сейчас мы работаем с госпожой Санду, с правительством, с президентом, со спикером, чтобы вернуться к рассмотрению этих гагаузских поправок в парламенте. Буквально недавно было заявление президента о том, что до празднования 25-летия Гагаузской автономии он поможет нам, чтобы в парламенте эти законопроекты были приняты", - добавила Влах.

По ее словам, в разработанных "законодательных инициативах нет ничего страшного".

"Если мы все действительно хотим, чтобы все жители страны чувствовали себя комфортно, то нужно для всех создавать нормальные условия и нужно признать, что в стране есть Гагаузская автономия, жители которой хотят жить в этой республике. Ни у кого нет мысли, что нам нужно отделиться, жить не в Молдове, наоборот, мне кажется, что гагаузы – это патриоты иногда больше, чем кто-либо другой", - отметила башкан.

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Она обратила внимание, что руководство автономии готово прийти в парламент и поговорить со всеми депутатами, проинформировать их о содержании поправок.

"Очень хотим, чтоб было единство в том, чтобы эти поправки приняли в парламенте, чтобы президент их подписал. На этом фоне будет выстраиваться доверие, так как без доверия между автономией и центральной властью нельзя добиться результата. Поэтому мы работаем со всеми ветвями власти в надежде, что нас услышат, поймут и будут хотеть с нами сотрудничать", - заключила Влах.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы, которое создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы, или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.

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