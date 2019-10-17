Демпартия выдвинула вотум недоверия правительству Санду

Вотум недоверия кабмину будет рассмотрен депутатами в случае, если юридическое управление парламента подтвердит, что документ составлен в соответствии со всеми требованиями.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Оппозиционная Демократическая партия Молдовы на заседании парламента в четверг выдвинула вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.

Перед заседанием высшего законодательного органа демократ Андриан Канду объявил, что представляемое им политформирование выдвинет вотум недоверия действующему кабмину 17 октября.

"Все присутствующие в парламенте партии в предвыборной кампании и на выборах пообещали защищать интересы граждан и заботиться обо всем, что касается жизни населения. К сожалению, за четыре месяца работы правительства Майи Санду мы этой заботы не видели... Не было выдвинуто ни одного предложения социальной или экономической направленности", - сказал Канду, подчеркнув, что депутаты ждут в парламенте премьера, чтобы она ответила на их вопросы.

Спикер парламента Зинаида Гречаная передала документ юридическому управлению для проверки корректности составления документа, после этого его должны передать постоянному бюро парламента и затем рассмотреть на заседании, если все сделано в соответствии с регламентом высшего законодательного органа республики.

Политическая ситуация в Молдове

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство под руководством Санду. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

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