Скандал в парламенте Молдовы: депутаты ДПМ покинули заседание

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Депутаты, представляющие фракцию демократов, покинули в четверг заседание высшего законодательного органа в знак протеста. Соответствующее заявление сделал Андриан Канду перед началом рассмотрения отчета следственной комиссии парламента по выяснению обстоятельств хищений из банковской системы Молдовы.

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Что надо знать о спецкомиссии

Специальную комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе молдавские парламентарии сформировали на заседании 10 июня. От ПСРМ в нее вошли депутаты Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM - Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп.

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащие изучению временные рамки расширили: планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Следственная парламентская комиссия решением законодательного органа получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе.

Банковский скандал

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

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