06:35 18 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Заседание парламента. Архивное фото

Скандал в парламенте Молдовы: депутаты ДПМ покинули заседание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (133)
803 0 0

Парламентарии ДПМ покинули заседание высшего законодательного органа республики прямо перед рассмотрением отчета по банкам.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Депутаты, представляющие фракцию демократов, покинули в четверг заседание высшего законодательного органа в знак протеста. Соответствующее заявление сделал Андриан Канду перед началом рассмотрения отчета следственной комиссии парламента по выяснению обстоятельств хищений из банковской системы Молдовы.

Демпартия выдвинула вотум недоверия правительству Санду>>>

"Демпартия не будет участвовать в этом спектакле и покидает зал заседаний", - сказал Канду. 
Владимир Плахотнюк
© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
Плахотнюка заочно арестовали и объявили в розыск

Что надо знать о спецкомиссии

Специальную комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе молдавские парламентарии сформировали на заседании 10 июня. От ПСРМ в нее вошли депутаты Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM - Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп.

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащие изучению временные рамки расширили: планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Следственная парламентская комиссия решением законодательного органа получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе. 

Николае Осмокеску
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксперт рассказал, могут ли США помочь Молдове расследовать кражу миллиарда

Банковский скандал

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (133)

По теме

Жизнь без неприкосновенности – насколько сложно молдавским депутатам
Слусарь о расследовании "кражи миллиарда": Нацбанк предоставил важные материалы
Санду: Плахотнюком могут заняться ФБР и ЦРУ, а его имущество в США конфискуют
Теги:
Молдова, заседание, парламент


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Привокзальная площадь в Кишиневе. Молдавская ССР.
Редкие фотографии Кишинева, или Город, которого нет
США перебрасывают ударные вертолеты в Европу
США перебрасывают ударные вертолеты в Европу
Календарь 2020
Календарь рабочих и выходных дней в Молдове в 2020 году

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться