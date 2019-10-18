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Дом Правительства

В правительстве утверждены кадровые назначения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Отзыв посла, назначение консула и утверждение и.о. главы Бюро по связям с диаспорой - все решения озвучены на заседании правительства.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Члены кабмина утвердили на заседании в пятницу отзыв Еуджена Ревенко с должности посла Молдовы в Латвии. С соответствующим предложением выступило министерство иностранных дел и европейской интеграции.

"Он выиграл публичный конкурс на пост генерального секретаря министерства", - пояснил секретарь внешнеполитического ведомства Дину Тодерашку. 
Здание правительства Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кадровые перестановки: правительство Молдовы утвердило ряд отставок и назначений

Кроме того, консулом Молдовы в Милане утвержден Олег Ника. Как пояснил Тодерашку, Ника в течение 15 лет работает в министерстве иностранных дел и европейской интеграци, из которых 14 лет - в консульской сфере.

Также в ходе заседания правительства было объявлено о том, что Валериу Туря назначен исполняющим обязанности главы Бюро по связям с диаспорой, после того как в ходе конкурса не было выявлено кандидата, который соответствовал бы всем требованиям.

Как заявила премьер Майя Санду, Туря раньше уже занимал эту должность в бюро.

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