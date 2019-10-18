В правительстве утверждены кадровые назначения

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Члены кабмина утвердили на заседании в пятницу отзыв Еуджена Ревенко с должности посла Молдовы в Латвии. С соответствующим предложением выступило министерство иностранных дел и европейской интеграции.
"Он выиграл публичный конкурс на пост генерального секретаря министерства", - пояснил секретарь внешнеполитического ведомства Дину Тодерашку.© Sputnik / Miroslav Rotari
Кроме того, консулом Молдовы в Милане утвержден Олег Ника. Как пояснил Тодерашку, Ника в течение 15 лет работает в министерстве иностранных дел и европейской интеграци, из которых 14 лет - в консульской сфере.
Также в ходе заседания правительства было объявлено о том, что Валериу Туря назначен исполняющим обязанности главы Бюро по связям с диаспорой, после того как в ходе конкурса не было выявлено кандидата, который соответствовал бы всем требованиям.
Как заявила премьер Майя Санду, Туря раньше уже занимал эту должность в бюро.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK