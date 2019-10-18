Эксперт о том, насколько будут активны на выборах жители Приднестровья

Политолог рассказал корреспонденту Sputnik о настроениях среди приднестровских избирателей и предположил, почему на сей раз им не захочется столь массово выходить на голосование.

ТИРАСПОЛЬ, 18 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровским избирателям предстоит выбрать депутата парламента Молдовы по избирательному округу №48. По мнению приднестровского политолога Игоря Шорникова, накал предвыборной борьбы, который наблюдался в Молдове в конце 2018–начале 2019 годов, давно иссяк, и активность приднестровцев теперь будет в разы ниже, чем на февральских выборах нынешнего года.

"Сейчас уже нет той интриги, которая подвигала отдельные политические силы искусственно повышать явку избирателей на тех участках, где голосуют жители Приднестровья", - заметил он.

Шорников напомнил о том, что на прошедших в феврале 2019 года в Молдове парламентских выборах по двум округам проголосовали рекордные 36,7 тысяч избирателей из Приднестровья.

"Это более чем вдвое выше, чем на президентских выборах 2016 года. Сейчас голосование будет проходить только по одному округу и число голосующих может не достичь и 5 тысяч человек", - отметил эксперт.

Шорников уверен, что в Приднестровье информированы о предстоящих в РМ местных и дополнительных парламентских выборах и о том, что один из депутатов, избиравшийся по приднестровскому округу, отказался от своего мандата. Он предполагает, что о своем праве принимать участие в выборах 20 октября обладатели молдавских паспортов, проживающие в Приднестровье, тоже хорошо знают.

"Однако внутриполитические процессы в Молдове вряд ли могут способствовать росту интереса приднестровцев к демократическим процедурам на правом берегу, тем более что и два депутата, избранных по так называемым "приднестровским" округам, за прошедшие месяцы не проявили себя с положительной для своих избирателей стороны", - подчеркнул он.

В связи с этим политолог считает, что весомых причин у приднестровского избирателя прийти 20 октября на молдавские выборы нет.

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