Эксперт о том, насколько будут активны на выборах жители Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 18 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровским избирателям предстоит выбрать депутата парламента Молдовы по избирательному округу №48. По мнению приднестровского политолога Игоря Шорникова, накал предвыборной борьбы, который наблюдался в Молдове в конце 2018–начале 2019 годов, давно иссяк, и активность приднестровцев теперь будет в разы ниже, чем на февральских выборах нынешнего года.
"Сейчас уже нет той интриги, которая подвигала отдельные политические силы искусственно повышать явку избирателей на тех участках, где голосуют жители Приднестровья", - заметил он.
"Это более чем вдвое выше, чем на президентских выборах 2016 года. Сейчас голосование будет проходить только по одному округу и число голосующих может не достичь и 5 тысяч человек", - отметил эксперт.
Шорников уверен, что в Приднестровье информированы о предстоящих в РМ местных и дополнительных парламентских выборах и о том, что один из депутатов, избиравшийся по приднестровскому округу, отказался от своего мандата. Он предполагает, что о своем праве принимать участие в выборах 20 октября обладатели молдавских паспортов, проживающие в Приднестровье, тоже хорошо знают.
"Однако внутриполитические процессы в Молдове вряд ли могут способствовать росту интереса приднестровцев к демократическим процедурам на правом берегу, тем более что и два депутата, избранных по так называемым "приднестровским" округам, за прошедшие месяцы не проявили себя с положительной для своих избирателей стороны", - подчеркнул он.
В связи с этим политолог считает, что весомых причин у приднестровского избирателя прийти 20 октября на молдавские выборы нет.
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